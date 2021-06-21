21 июня — самый длинный день в году. Что можно и нельзя делать в день летнего солнцестояния?

Солнцестояние — один из двух дней в году, когда Солнце находится на самом большом угловом расстоянии от небесного экватора и высота Солнца над горизонтом в полдень минимальна или максимальна. Это приводит к самому длинному дню и самой короткой ночи (летнее солнцестояние) в одном полушарии Земли и к самому короткому дню и самой длинной ночи (зимнему солнцестоянию) — в другом.

День летнего солнцестояния: Что нужно делать



Считается, что в этот день нужно загадывать самые сокровенные желания. Уже к концу года все должно исполниться.

День летнего солнцестояния у многих культур считается успешным временем для заключения любых союзов и соглашений, включая брачные. Как считали наши предки, в этот день Солнце выплескивало много позитивной энергии, которая обеспечивала защиту и процветание всем людям.

Это день, когда все природные энергии активируются, и способны поддержать и обновить энергетику человека. Лучшего времени для естественной, природной балансировки с силами этого мира — просто не найти! Период с 20 по 23 июня — является наиболее сильным в энергетическом плане. Это время магии и волшебства. Это время трансформации реальности. Это время, когда каждый может повлиять на свою жизнь, настолько, насколько готов: внутренне, личностно, духовно, душевно.

Приготовьте себе солнечный чай. Заварите чай, который вам нравится, и выставите его на солнышко. Выпейте его с мёдом.

Наберите воду. В этот день вода считается целебной.

В этот день носите одежду и украшения с жёлтым цветом.

Уделите время осознанию и очищению своей эмоциональной сферы. Заглядываем во все уголки своего сознания и очищаем его от всего негативного. Взамен наполняемся любовью и радостью.

Простите всех своих обидчиков, мысленно поблагодарите их за уроки, которые они вам преподнесли.

Как можно больше отдыхайте в этот день.

Занимайтесь в этот день творчеством: пойте, вышивайте, самовыражайтесь.

Веселитесь с близкими на природе.