Вредно ли пастеризованное молоко для организма? Объясняет эксперт из Эстонии

Как и все прочие группы пищевых продуктов, молоко является частью здорового разнообразного питания: это означает, что все, включая молоко и молочные продукты, следует употреблять в умеренном количестве. “Но ни в коем случае нельзя согласиться с утверждением, что пастеризованное молоко как пищевой продукт вредно для здоровья, — говорит ученый. — Нет ни одного научного исследования, подтверждающего, что употребление в умеренном количестве пастеризованного коровьего молока, продаваемого в магазинах, вызывает у человека проблемы со здоровьем”

Какой путь молоко проходит от коровы до магазина?

Когда молоко поступает на завод с фермы, первым делом выполняется тщательная проверка качества молока и необходимые анализы на определение количества питательных веществ, в ходе которых, помимо прочего, устанавливается и жирность молока. “А дальнейшая обработка молока зависит от того, какой продукт из него будет изготовлен. Например, для производства 2,5% питьевого молока в первую очередь от молока отделяется молочный жир, в результате чего получается обезжиренное (снятое) молоко. Для получения продукта определенной жирности к снятому молоку снова добавляется предусмотренное количество жира, то есть, выполняется нормализация молока до параметров, которые указаны на упаковке.

Еще один необходимый этап производства питьевого молока — гомогенизация, предназначенная для того, чтобы молочный жир не поднимался на поверхность молока и не формировал тем отдельный слой. “Жировые шарики в молоке относительно крупные, и “склеиваясь” между собой, они формируют слой жира на поверхности жидкости, и пить такое молоко было бы сложно, — рассказывает Кулдъярв. — В ходе гомогенизации крупные жировые шарики под большим давлением проталкиваются через крошечные отверстия, то есть, дробятся на мелкие части, которые не отделяются от эмульсии в отдельный слой на поверхности”.