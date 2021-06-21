Красота и здоровье
21.06.2021, 09:06

На Иванов день жители Эстонии съедают вдвое больше мяса, чем обычно. Что пользуется особым спросом?

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Photo by Min An from Pexels
По оценке крупнейшего основанного на отечественном капитале эстонского производителя мяса OÜ Nõo Lihatööstus, на неделе Иванова дня жители страны потребляют в среднем вдвое больше мясной продукции, чем в летние месяцы в принципе. По расчетам предприятия летом жители Эстонии в среднем съедают 2500 тонны мяса в неделю, но в неделю, на которую выпадает Иванов день, потребление мясной продукции вырастает до 5000 тонн.

Чаще всего на Иванов день едят гриль-колбаски, но в жаркую погоду рекорды продаж ставит курятина.

“Теплый июнь заставил людей активно готовить на грилю. При этом заметно, что в очень жаркую погоду потребление свинины немного замедляется, а приготовление курицы на гриле увеличивается. Поскольку в этом году обещают теплый Иванов день, можно предположить, что люди купят много здоровых и легких куриных продуктов”, — прокомментировал председатель совета OÜ Nõo Lihatööstus Симмо Круустюк.

Он добавил, что жители Эстонии не отказываются и от своей любви к колбаскам. “Народные любимцы — обычные гриль-колбаски и сырые колбаски, на которые приходится почти половина всех продаж нашей летней продукции. В потреблении мяса явно заметен тренд на здоровье — люди отдают предпочтение натуральной мясной продукции с умеренным содержанием жиров, но, разумеется, хотят, чтобы продукты были сочными и хорошими на вкус”, — добавил Круустюк.

В прошлый Иванов день наиболее популярными летними продуктами Nõo стали сырые колбаски, а также куриный шашлык и куриный шашлык в апельсиновом маринаде с чили под маркой Fitlap. В июне этого года лучше всего вновь продаются именно летние продукты Fitlap, а также традиционный шашлык. Также рост продаж демонстрируют различные колбаски для гриля, сырые колбаски и закусочные колбаски.

К Иванову дню Nõo Lihatööstus подготовит около 50 тонн продуктов для приготовления на гриле, а всего в начавшемся сезоне будет произведено более 600 тонн летних товаров. Поскольку интенсивный летний период означает значительный рост объемов производства, самый крупный и важный работодатель Тартуского уезда нанимает дополнительную рабочую силу. Не хватает, прежде всего, складских рабочих и работников производства.

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