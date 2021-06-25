Как развивать модный бизнес после пандемии? Эстонских модельеров и дизайнеров приглашают на обучение у лучших мировых фэшн-экспертов
Планируется, что летний онлайн-курс „International Accelerator Programme“ это хорошая возможность получить новые знания и идеи относительно развития своего бизнеса и бренда после пандемии. Впервые у эстонских модельеров и дизайнеров будет возможность выслушать рекомендации и мысли международных экспертов моды о том, куда движется мир моды и как оставаться в нем конкурентоспособными. „Пандемия коронавируса значительно изменила бизнес-модели индустрии моды как в Эстонии, так и в других странах, поэтому компаниям в этой отрасли нужна помощь для развития компании и начала или увеличения объема экспорта”, — говорит руководитель направления креативной экономики Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS) Карин Лыхмусте. “Если раньше в мире моды диктовали условия закупщики, то сейчас растет давление со стороны потребителей, которые ожидают, что бренды будут делать меньше, но лучше. Я очень рада, что с помощью этой программы мы с Фондом содействия развитию предпринимательства можем дать столь необходимые знания нашим лучшим предпринимателям в сфере моды“.
Восемь сессий учебной программы будут посвящены таким темам, как позиционирование, исследование рынка, прогнозирование тенденций, аутсорсинг, стратегия ценообразования и планирование коллекций, узнаваемость и ценность бренда, маркетинг и социальные сети, а также рост и развитие бизнеса. В качестве тренеров в программе принимают участие специалисты с большим опытом ведения международного модного бизнеса. Кроме того, два успешных модных бренда поделятся своим опытом работы и выживания на международном модном рынке.
Эта программа стала возможной благодаря сотрудничеству Фонда содействия развитию предпринимательства, fashionavant и Fashion Scout. Fashion Scout — ведущее европейское модное агентство с 20-летним опытом, которое на протяжении многих лет предлагает дизайнерам и модным брендам программы наставничества и обучения в области моды по всему миру. fashionavant впервые предоставляет эту возможность эстонским модным компаниям. “Работая с различными эстонскими модельерами в течение шести лет, мы увидели, сколько у нас талантливых и креативных дизайнеров”, — говорит Пирет Рятсеп, одна из основателей fashionavant. “К сожалению, креативности и таланта часто недостаточно, и в реальном модном бизнесе дизайнеры сталкиваются со множеством проблем и проблем, к которым их не готовит школьное образование. Поэтому мы чувствовали, что этот проект — идеальная возможность привлечь международных экспертов моды к обучению эстонских модельеров и, в сотрудничестве с очень опытным агентством Fashion Scout, предложить лучшие знания и рекомендации, как действовать в этой области”.
“При составлении этой учебной программы мы учитывали потребности эстонских дизайнеров, поэтому советы, предлагаемые во время занятий, также имеют практическую ценность и актуальность и помогают местным модным компаниям расти и развиваться”, — добавляет Мартин Робертс, основатель Fashion Scout. “Программа объединяет экспертов моды с многолетним опытом из Harvey Nichols, London Fashion Week, Collezion, Erdem, Лондонского колледжа моды и многих других. Они подготовили сотни дизайнеров и лидеров отрасли по всему миру”.
Помимо программ наставничества, Fashion Scout организует показ мод Ones To Watch в рамках Лондонской недели моды, где каждый сезон представляют четырех известных новых дизайнеров со всего мира. Кристель Куслапуу и Трийну Пунгитс из Эстонии представили свои творения на Лондонской неделе моды благодаря программе Fashion Scout. “Профессионализм, опыт и знания, которыми Fashion Scout делится c начинающими брендами, бесценны”, — делится своим опытом участия в показе мод Ones To Watch Трийну Пунгитс.
Программа “International Accelerator Programme”, проводимая в Эстонии, будет проходить в июле в виде виртуальных тренингов. К участию в программе обучения приглашаются все зарегистрированные в Эстонии модные компании (включая дизайнеров одежды, украшений, сумок, обуви и других аксессуаров). Занятия будут проводиться на английском языке, все выпускники получат сертификаты. Участие в тренингах дает бренду преимущество для участия в будущих программах и конкурсах, организуемых Fashion Scout и fashionavant, и является хорошей возможностью быть замеченными международными экспертами в мире моды.
Дополнительную информацию, условия участия в программе и контакты для заявки на участие в программе можно найти по адресу www.fashionscout.co.uk/estonia-international-accelerator-programme. Заявки на участие в программе обучения принимаются до 30 июня. Список дизайнеров, принятых к участию в программе, будет опубликован 5 июля.
Проект оплачивается Европейским фондом регионального развития.