Как развивать модный бизнес после пандемии? Эстонских модельеров и дизайнеров приглашают на обучение у лучших мировых фэшн-экспертов

Помимо программ наставничества, Fashion Scout организует показ мод Ones To Watch в рамках Лондонской недели моды, где каждый сезон представляют четырех известных новых дизайнеров со всего мира. Кристель Куслапуу и Трийну Пунгитс из Эстонии представили свои творения на Лондонской неделе моды благодаря программе Fashion Scout. “Профессионализм, опыт и знания, которыми Fashion Scout делится c начинающими брендами, бесценны”, — делится своим опытом участия в показе мод Ones To Watch Трийну Пунгитс.