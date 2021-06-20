Ретроградный Юпитер 20 июня 2021 года: прогноз астрологов на ближайшие месяцы

Ретроградность - это обратное движение планеты по ночному небу. С древности считается, что это неблагоприятное состояние ночных светил, которое сулит нам неприятности. Энергетика Юпитера не является таинственной или непредсказуемой, поэтому период обратного движения с 20 июня по 18 октября будет достаточно стабильным.

Что нас ждет в ближайшие месяцы из-за ретроградности Юпитера

В период ретроградности 2021 года Юпитер пройдет по таким Знакам, как Рыбы и Водолей. Это значит, что самые большие проблемы могут настигнуть нас в сфере работы и саморазвития.

Начиная с 20 июня Юпитер будет нести негатив, но не всем. Есть два Знака Зодиака, которые просто будут получать от этой планеты-покровителя меньше удачи и позитивной энергетики. Речь идет о Раке и Рыбах. У этих людей будет хуже работать интуиция, но полностью она не исчезнет. А вот у остальных Знаков Зодиака ожидаются серьезные проблемы в работе шестого чувства. Оно может обманывать их.

Это будет время стереотипов. Многие из нас могут встретить на своем пути людей с излишне консервативными взглядами. Это будут неуступчивые личности, которые полагают, что знают все и обо всем.

Если Юпитер в прямом движении вдохновляет нас, то ретроградность этой планеты поставит крест на поисках энтузиазма и мотивации. Большие трудности будут испытывать люди творческого склада ума и творческих профессий.

Юпитер в обратном движении сделает нас всех менее организованными. Даже самые пунктуальные люди могут в этот период опаздывать или забывать о чем-то важном. Повышать или даже поддерживать свой авторитет в обществе и рабочем коллективе будет намного сложнее.

Бессмысленное осуждение в период ретроградного Юпитера - это норма. Люди будут обвинять друг друга во всех грехах, лишь бы убрать с себя ответственность за текущие проблемы.

Главные советы астрологов на период с 20 июня по 18 октября