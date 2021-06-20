Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года

Овен. У Овнов ожидается крайне нестандартная и динамичная неделя. Произойдет много нового и интересного, поэтому астрологи советуют настроиться на позитивный лад. Вместе с успехом и хорошим настроением может прийти недовольство недоброжелателей и их желание навредить Овнам. Удача последует за уверенными в себе людьми этого Знака, а также за теми, кто умеет фокусироваться на хорошем и не боится экспериментов.

Телец. У Тельцов начинается очень благоприятное время для знакомства с новыми людьми. Это могут быть как любовные, так и деловые знакомства. Но в каждом случае важно быть внимательными, чтобы обойти стороной разочарование в будущем. На этой неделе звезды и планеты поспособствуют расширению границ возможного. Это значит, что Тельцам нужно становиться лучше. Можно начать обучение чему-то новому, особенно после 23 числа - когда Меркурий перестанет быть ретроградным.

Близнецы. Астрологи советуют Близнецам сфокусировать все внимание на любовной сфере. Это прекрасное время для поисков любви, флирта и свиданий. Привлечь любовь помогут рекомендации фэн-шуй и смена образа. Можно купить новую одежду, сделать прическу. Отлично пройдет адаптация к новым жизненным условиям - к новой квартире или дому, к новой работе. Всем, кто уже состоит в отношениях, астрологи рекомендуют проводить больше времени с любимым человеком и не заставлять его испытывать ревность и чувство одиночества.

Рак. У Раков наступает идеальное время для совместной работы. Возможно, что в любви и в семье их кто-то разочарует, но лучший выход из ситуации - это не обида. Необходимо найти компромисс и даровать близкому человеку свободу мысли и желаний. Благодаря солнцестоянию неделя должна начаться с благоприятной ноты, но с пятницы стоит быть осторожнее, так как 25 числа начнется ретроградное движение Нептуна - планеты иллюзий.