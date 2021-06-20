Девочка решила повторить лайфхак из интернета и едва не ослепла
12-летняя Кейди Лоу увидела в сети способ приготовления яиц в микроволновке и захотела его повторить. “Я вскипятила воду, налила ее в стеклянный стакан, разбила в него яйцо и поставила в микроволновую печь. Я увидела этот рецепт в интернете и помню, как моя мама делала это раньше”, — поделилась героиня материала.
Лоу не знала, что микроволновка была настроена на самую высокую мощность. Достав посуду из печи, девочка отставила стакан с яйцом в сторону и потянулась в шкаф, чтобы достать тарелку.
В этот момент кипяток из стакана брызнул ребенку в лицо, оставив сильные ожоги на веках, щеках и носу.
Родители сразу отвезли Лоу в ожоговое отделение детской больницы в Манчестере. Спустя несколько часов голова девочки покрылась волдырями и покраснела. Мать ребенка Кирсти Браун рассказала:
Врачи порекомендовали Лоу не выходить из дома между 11:00 и 16:00 в течение двух лет. Помимо этого, девочке запрещено пользоваться косметикой и находиться на солнце.
Браун призвала людей быть осторожнее во время готовки. “Мой вам совет — если вы собираетесь сварить что-либо в микроволновке, не вынимайте посуду сразу, пусть она остынет. Когда вы ее достанете, поставьте ее как можно дальше от себя, чтобы не повторить опыт моей дочери”, — заключила она.