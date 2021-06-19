“Я разрешала сыну обклеивать мое лицо малярным скотчем”. 16 реальных историй о том, какую цену родители платят за несколько минут тишины

"Слишком много раз мои сенсорные ведерки как на Пинтересте, приводили к огромному беспорядку. Я почему-то постоянно надеюсь, что мой сын будет играть с чечевицей, рисом и овсом на специально предназначенном для этого дизайнерском столике, но в 95 процентах случаев он устраивает ужасный бардак, а я разрешаю ему это сделать, потому что это единственный способ хоть что-то успеть, пока он занят". (Стефани Б.)

"У нас все детские книги с объемными элементами или с окошками изорваны в клочья, потому что это намного проще, чем постоянно следить за тем, чтобы дети аккуратно обращались с каждой страничкой". (Жаклин Д.)

"Моя дочь всегда хочет играть одетой в платье, но в итоге она пачкает свои платья или рисует на них. Я пыталась делить ее одежду на платья для игр и красивые платья, но система не сработала. В итоге я просто послала все к чертям и разрешила ей уничтожать все платья, которые она захочет". (Кили Б.)

"Туалетная бумага! Иногда мне удается собраться только тогда, когда мой сын играет с ней в туалете. Все средства хороши!" (Аманда Г.)

"Однажды я разрешила своему сыну разломать кусок пенопласта, потому что это выглядело как снег, и ему это очень нравилось. Это привело к ужасному беспорядку, но хорошо, что его было не сложно убрать пылесосом. Так что, должна признать, что в следующий раз я охотно обменяю беспорядок, который легко убрать, на полчаса тишины". (Ксандра Д.)

"Я ужасно устала, проведя целый день со своим тоддлером, а он продолжал требовать, чтобы мы поиграли с наклейками. В конце концов я сдалась и разрешила дочери полностью обклеить стикерами меня и мое одеяло, потому что так я хотя бы могла немного полежать, пока она этим занималась". (Лори Ф.).

"Мой сын играл с детской кухней, с которой он любит играть в воде. Однажды он начал ныть, что он хочет, чтобы вода была цветной, в итоге я разрешила ему подкрасить воду безопасным красителем. Невероятно, но он положил в воду слишком много красителя, и в итоге его руки весь день были синими. Ну что уж тут". (Крисси У.)

Авторы издания Romper собрали несколько историй , которые покажутся знакомыми всем родителей малышей - читательницы рассказали о том, чем им пришлось пожертвовать ради нескольких минут тишины и покоя.

"Чтобы успеть сделать свои дела, я разрешаю детям делать практически все, что они захотят. Мой сын обожает вытаскивать все из кухонных шкафов, но если это его увлекает, то я не против потом все убрать". (Келли Д.)

"На прошлых выходных я заболела гриппом и разрешила своей семилетке поиграть с чем-то, что называлось набором для раскопок. Все закончилось песком и следами от молотка на моем кухонном столе и полу. Но зато у меня было целых два часа тишины. Песок я запылесосила, а отметины на столе сделали его уникальным". (Джилл Б.)

"Во время нашей первой долгой поездки на машине я разрешила своей двухлетке раскрасить себя с головы до ног, чтобы она спокойно провела последние пару часов дороги". (Келли Л.)

"Когда моей дочери было около полутора лет она тогда была еще очень маленькой, я подхватила кишечный грипп. Обычно я кормила ее очень здоровой едой, но в тот день я дала ей огромный пакет Doritos (прим.ред: кукурузные чипсы с разными вкусами) и разрешила делать с ним все, что она захочет. Я дремала, лежа на полу, периодически просыпаясь, когда меня рвало, и замечала как в комнате появляется все больше и больше оранжевых отпечатков маленьких рук. Это определенно того стоило". (Кейтлин К.)

"Коробки носовых платочков. Мой двухлетка может очень долго вытаскивать бумажные платочки или влажные салфетки из контейнера и вытирать ими все вокруг. Это полностью себя окупает". (Стефани Б.)

"Мой муж очень строг в вопросах экранного времени. Вчера вечером я ходила по делам, а когда вернулась, обнаружила, что все стены в нашем доме раскрашены карандашами. Муж просто наблюдал за тем, как ребенок рисует на стенах, потому что это было проще, чем заставить его этого не делать". (Клэр Г.)

"Мой старший сын открыл банку крема под подгузник и размазал его по себе и по ковру, пока я ходила вниз, чтобы поставить стирку". (Сьюзан Б.)

"На протяжении многих полетов я разрешала сыну обклеивать мое лицо малярным скотчем. Я думала, что он будет приклеивать его на столик или подлокотники, но нет, мое лицо стало его целью, и я охотно разрешала ему это делать, для того, чтобы во время полета у меня был счастливый и тихий ребенок". (Кристина П.)

"В теплое время года я сажаю своих двухлетних теперь уже двухлетних близняшек на переднее сиденье моей припаркованной машины.... с бутылками воды, пачкой крекеров, окна открыты, я сижу рядом с ними и слушаю музыку на телефоне. Им нравится нажимать на кнопки и кричать из окна на собак и велосипедистов. Они не делают ничего такого, чего нельзя было бы решить при помощи пылесоса и кнопки перезагрузки". (Кристина С.)