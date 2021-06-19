Муравьи в качестве домашних питомцев: новый тренд завоевывает мир

“Наблюдать за муравьями очень интересно. Для меня это своего рода медитация”, — признается в интервью DW Бенедикт Раштеттер (Benedict Rastetter), студент факультета биологии и охраны окружающей среды Грайфсвальдского университета и большой любитель муравьев. Их изучением он занимается с малолетства — формикарии с этими насекомыми занимают у него дома почти целую комнату. По мнению Бенедикта, большинство людей даже не представляет, сколь увлекательно его хобби.

Создать колонию муравьев в домашних условиях достаточно просто. В одном из многочисленных интернет-магазинов вы заказываете себе одну или несколько муравьиных маток вместе с рабочими особями и личинками. Покупка среднеевропейских муравьев обойдется всего в несколько евро, а цены на экзотические виды могут составить несколько десятков евро и больше. Муравьев пришлют по почте в пробирке. После получения посылки их помещают в формикарий — специальный герметичный террариум с землей или песком для содержания муравьев. И потом через стекло следят за тем, как насекомые прокладывают туннели, создают гнездо, транспортируют пищу, утилизируют отходы.

Как утверждают коллекционеры муравьев, наблюдать за жизнью муравьиного государства можно часами. Это успокаивает, расслабляет, отвлекает от проблем. Тренд наблюдается уже более десятка лет: люди покупают колонии муравьев и держат их у себя в качестве домашних питомцев. Фанаты муравьев общаются друг с другом на различных интернет-платформах, в специальных чатах. А на YouTube есть даже специальный канал, где можно почерпнуть информацию о правилах содержания этих насекомых. Особенно популярны экзотические виды муравьев. Но не опасно ли это? И как может сказаться на экологии?

По степени слаженности они занимают ведущее место среди насекомых, живущих в коллективах. Их государства — это единый организм. В колониях муравьев, входящих в число древнейших обитателей нашей планеты, все социальные роли четко распределены: есть королева-матка, откладывающая яйца, есть ее стражники, обеспечивающие безопасность своей царицы, есть солдаты, готовые умереть за общество, есть труженики, работающие, не разгибая спины, есть добытчики, обеспечивающие общество пищей.

Муравьями Мартин начал интересоваться еще в пятилетнем возрасте: очень любил наблюдать за ними в саду. “Мне было любопытно, как устроена их жизнь под землей, где расположено их гнездо. И позже я устроил для муравьев жилище в старом аквариуме. Постоянно за ними следил, фотографировал, делал записи, а в конце 1990-х стал помещать эти материалы на специально созданном мною сайте в интернете“ — вспоминает он. Оказалось, есть немало людей, интересующихся жизнью муравьев. “Они оставляли свои отзывы на моем сайте, отправляли мне сообщения, делились опытом. И со временем я понял, что хочу сделать это хобби делом своей жизни”, — говорит предприниматель, нашедший свою нишу на рынке.

“Мы замечаем, что спрос на муравьев постоянно растет. Обычно у меня содержится 20-30 тысяч муравьиных колоний. Правда, сейчас их поменьше, поскольку из-за пандемии ездить за их приобретением нельзя”, - рассказывает в беседе с DW Мартин Себеста. Колонии, по его словам, самые разные: “Есть совсем маленькие — из нескольких насекомых, которые помещаются в желуде. А есть крупные, которые делают гнезда площадью в 50 квадратных метров и метров восемь в глубину — фактически это целая квартира”.

“Король муравьев“ - так нередко называют предпринимателя из Берлина Мартина Себеста (Martin Sebesta). И не без оснований: созданная им более 20 лет назад фирма под названием Antstore (“Муравейник”) специализируется на продаже муравьиных колоний . Это первое и единственное крупное предприятие такого рода в Германии. Общая площадь его помещений — 1000 квадратных метров. В штате более 2о сотрудников: специалисты по уходу за муравейниками, стекольщики и специалисты по технологии пластмасс, продавцы, логисты, разработчики, а также управленческий персонал.

Из всех видов муравьев Бенедикту особенно интересны распространенные в Америке муравьи -листорезы. “У них самая сложная социальная система. Их колонии работают, как часы. Специальная каста этих насекомых пережевывает листья до получения кашицы. Муравьи сдабривают ее содержащей ферменты слюной. На основе этой массы, выделяющей влагу и тепло, муравьи в парниковых условиях выращивают на своих подземных плантациях грибы -практически единственную их пищу. Это поразительный пример симбиоза”, — рассказывает студент.

“Чтобы понять это, нужно просто попробовать. Однако новичкам я ни в коем случае не советую приобретать экзотические виды муравьев. Для них нужно создавать особые условия, чтобы они смогли пережить здесь зиму. К тому же, если экзоты каким-то образом выберутся из формикария и начнут размножаться в Европе на природе, это чревато нарушением нашей экосистемы”, — предостерегает будущий биолог и эколог.

По его словам, он довольно быстро установил необходимые контакты с людьми, которые специализировались на разведении муравьев. Также много ездил по всему миру, бывал в Латинской Америке, Африке, Азии, Австралии — и на месте общался с теми, кто увлекается коллекционированием муравьев. Теперь у него широкая сеть контактов.

В условиях, близких к естественным



Очень важный критерий для работы его компании, подчеркивает Себеста, создать муравьям условия, в которых у них было бы достаточно места для передвижения и развития колонии, — ведь продолжительность жизни у некоторых видов этих насекомых может составлять до трех, четырех и более десятков лет. “Мы постоянно совершенствуемся в том, что касается содержания муравьев. В настоящее время мы используем просторные формикарии, где муравьиные колонии могут содержаться годами и даже на протяжении десятков лет”, — отмечает он.



По словам бизнесмена, среди его клиентов люди всех возрастных групп — от детей до пенсионеров. Муравьиные колонии приобретают также различные компании, природоведческие музеи, художники — для определенных арт-проектов, кино- и телестудии, врачебные практики, адвокатские бюро, зоопарки, университеты, школы.

“Людям интересно наблюдать, как живут муравьи, как у них все отлажено, какие используют стратегии. Вот, к примеру. Диаметр отверстия, через которое муравьи попадают в свое гнездо, составляет около 5 миллиметров. Но по мере того, как к нему приближается группа муравьев, которые транспортируют найденного ими крупного жука, отверстие расширяется до 13 миллиметров. То есть они каким-то образом сообщают собратьям о том, что у них крупная добыча. Но как? Ответ на этот вопрос пока не найден”, — разводит руками Мартин Себеста.

Предостережение ученых



Недавно ученые Университета Лозанны решили установить, какие виды муравьев предлагаются в интернете. Выяснилось, что непропорционально часто продаются инвазивные виды. Если так пойдет и дальше, они распространятся по всему миру, а это — серьезная угроза экологии, предостерегают эксперты. По словам Мартина Себеста, его фирма к этому отношения не имеет.

“Мы не приобретаем инвазивные виды муравьев. Есть люди, которые их привозят из отпуска, а потом обмениваются с другими любителями. Есть даже специальные группы в Facebook, где собираются фанаты муравьев. Но мы продажей опасных видов муравьев никогда не занимаемся”, — подчеркивает предприниматель.