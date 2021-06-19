РЕЦЕПТ | Ярко и по-летнему! Салат с хрустящими баклажанами и кабачками

1. Баклажаны и кабачки нарезаем кубиком и добавляем кукурузный крахмал, хорошо перемешиваем.

2. Обжариваем на растительном масле до золотистой корочки.

3. К обжаренным овощам добавляем мелко нарезанную кинзу, помидоры, чеснок через пресс, соль, бальзамический уксус, соевый соус и хорошо перемешиваем. Сверху посыпаем кунжутом!