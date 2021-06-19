19.06.2021, 11:10
РЕЦЕПТ | Ярко и по-летнему! Салат с хрустящими баклажанами и кабачками(2)
Photo by Ponyo Sakana from Pexels
Рецептом летнего теплого овощного салата делятся авторы программы "Едим дома".
Ингредиенты:
баклажаны — 2 шт.
кабачки — 1 шт.
кукурузный крахмал — 2 ст. л.
помидоры бурые — 1 шт.
кинза свежая — 30 г.
бальзамический уксус — 1 ст. л.
растительное масло — 30 мл
соевый соус — 2 ст. л.
соль — 2 ч. л.
чеснок — 3 зубчика
кунжут — 5 г
Способ приготовления:
1. Баклажаны и кабачки нарезаем кубиком и добавляем кукурузный крахмал, хорошо перемешиваем.
2. Обжариваем на растительном масле до золотистой корочки.
3. К обжаренным овощам добавляем мелко нарезанную кинзу, помидоры, чеснок через пресс, соль, бальзамический уксус, соевый соус и хорошо перемешиваем. Сверху посыпаем кунжутом!
Приятного аппетита!