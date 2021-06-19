Футболистка и ЛГБТ-активистка вместо "ангелов": шоу Victoria's Secret больше не будут "патриархальными и сексистскими"
Ежегодные шоу Victoria's Secret всякий раз становились заметным событием в мире моды и развлечений. Стройные и превосходно сложенные "ангелы" - так компания называла своих моделей - расхаживали по подиуму в нижнем белье, украшенные перьями и сверкающими драгоценностями.
В 2018 году на волне критики со стороны активистов движения #metoo и поборников позитивного отношения к своему телу, находивших его слишком сексуально вызывающим, число телезрителей шоу упало до 3,3 миллиона.
Несмотря на то, что доходы компании исчисляются миллиардами долларов, ей становилось все труднее конкурировать с брендами, отражающими "новую культуру", - такими, например, как основанная поп-певицей Рианной компания Savage X Fenty, делающая акцент на этническом разнообразии и привлекающая вместо худощавых моделей женщин с пышными формами, а также представителей ЛГБТ.
Больше женщин стали также покупать менее сексуальное и более удобное белье.
В 2019 и 2020 годах шоу Victoria's Secret не проводились вообще.
Теперь его главными лицами станут футболистка Меган Рапино и индийская актриса и продюсер Приянка Чопра Джонас. Они возглавят "Коллектив Victoria's Secret" - группу женщин, которые будут на постоянной основе сотрудничать с компанией по вопросам пиара и бизнес-партнерства.
Известно, что в группу войдут также ЛГБТ-активистка и первый открытый трансгендер среди моделей Victoria's Secret Валентина Сампайо и "защитница тела" Палома Эльсессер.
"Будучи развлекательным брендом с богатыми культурными традициями, мы сейчас переосмысливаем то, как для нас должно в будущем выглядеть модное шоу", - заявил представитель Victoria's Secret.
"Патриархальное и сексистское шоу"
Назначенный в ноябре прошлого года главой Victoria's Secret Мартин Уотерс - четвертый руководитель компании за последние пять лет - заявил газете New York Times, что "ангелы" в настоящее время не соответствуют культурному контексту.
Меган Рапино была более резка в оценке прежнего формата шоу, назвав его "патриархальным и сексистским".
Она добавила, что продвигаемое компанией представление о красивом нижнем белье рассчитано в основном на молодых женщин, что, по ее мнению, несет очень вредный месседж.
Шоу Victoria's Secret в свое время придумал глава маркетингового департамента владевшей ею материнской компании L Brands Эд Разек.
Victoria's Secret была в 1982 году куплена владельцем L Brands миллиардером Лесом Векснером. Недавно 84-летний Векснер объявил, что не будет переизбираться на пост почетного председателя компании.
В 2019 году Векснера осуждали за былую дружбу с покойным финансистом Джеффри Эпштейном, которому он доверил управление своими средствами и которого обвиняли в вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией.
Векснер в ответ заявил, что не поддерживал отношений с Эпштейном с 2007 года и сам был шокирован, когда узнал, в чем того обвиняют.
К концу нынешнего году Victoria's Secret должна завершить процесс отделения от родительской компании L Brands. В том же интервью New York Times Мартин Уотерс сказал, что руководство фирмы давно осознавало необходимость перемен, но не могло к ним приступить, поскольку не контролировало компанию.