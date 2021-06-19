Футболистка и ЛГБТ-активистка вместо "ангелов": шоу Victoria's Secret больше не будут "патриархальными и сексистскими"

Ежегодные шоу Victoria's Secret всякий раз становились заметным событием в мире моды и развлечений. Стройные и превосходно сложенные "ангелы" - так компания называла своих моделей - расхаживали по подиуму в нижнем белье, украшенные перьями и сверкающими драгоценностями.

В 2018 году на волне критики со стороны активистов движения #metoo и поборников позитивного отношения к своему телу, находивших его слишком сексуально вызывающим, число телезрителей шоу упало до 3,3 миллиона.

Несмотря на то, что доходы компании исчисляются миллиардами долларов, ей становилось все труднее конкурировать с брендами, отражающими "новую культуру", - такими, например, как основанная поп-певицей Рианной компания Savage X Fenty, делающая акцент на этническом разнообразии и привлекающая вместо худощавых моделей женщин с пышными формами, а также представителей ЛГБТ.

Больше женщин стали также покупать менее сексуальное и более удобное белье.

В 2019 и 2020 годах шоу Victoria's Secret не проводились вообще.

Теперь его главными лицами станут футболистка Меган Рапино и индийская актриса и продюсер Приянка Чопра Джонас. Они возглавят "Коллектив Victoria's Secret" - группу женщин, которые будут на постоянной основе сотрудничать с компанией по вопросам пиара и бизнес-партнерства.

Известно, что в группу войдут также ЛГБТ-активистка и первый открытый трансгендер среди моделей Victoria's Secret Валентина Сампайо и "защитница тела" Палома Эльсессер.

"Будучи развлекательным брендом с богатыми культурными традициями, мы сейчас переосмысливаем то, как для нас должно в будущем выглядеть модное шоу", - заявил представитель Victoria's Secret.

"Патриархальное и сексистское шоу"

Назначенный в ноябре прошлого года главой Victoria's Secret Мартин Уотерс - четвертый руководитель компании за последние пять лет - заявил газете New York Times, что "ангелы" в настоящее время не соответствуют культурному контексту.

Меган Рапино была более резка в оценке прежнего формата шоу, назвав его "патриархальным и сексистским".