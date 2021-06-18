ГАЛЕРЕЯ | Коллагеновые коктейли в цветущем саду. Смотрите, кто пришел на презентацию бренда SAAPIO в Старом городе

Гостями вечера стали известные деятельницы мира моды и красоты, модные редакторы и журналисты, а также известные эстонские блогеры и инфлюэнсеры.

Создатели бренда SAAPIO — лучшие специалисты из Швеции, Германии и Швейцарии, чьи тщательные исследования легли в основу создания бренда средств по уходу за кожей и пищевых добавок.

Философия бренда SAAPIO — “умная красота”, основанная на том, что мы не просто молчаливые сторонние наблюдатели в вопросах красоты и собственного благополучия, но активные участники. Мы понимаем, что дисциплина, благодарность и уважение к нашему телу являются ключом к наилучшим и наиболее долгосрочным результатам.