18.06.2021, 19:55
ГАЛЕРЕЯ | Коллагеновые коктейли в цветущем саду. Смотрите, кто пришел на презентацию бренда SAAPIO в Старом городе
Foto: KALEV LILLEORG
Прекрасным июньским летним вечером бренд по уходу за кожей SAAPIO угощал своих гостей в саду ресторана LEE изысканными деликатесами, в также пищевыми добавками и инновационными продуктами по уходу за кожей.
Гостями вечера стали известные деятельницы мира моды и красоты, модные редакторы и журналисты, а также известные эстонские блогеры и инфлюэнсеры.
Создатели бренда SAAPIO — лучшие специалисты из Швеции, Германии и Швейцарии, чьи тщательные исследования легли в основу создания бренда средств по уходу за кожей и пищевых добавок.
Философия бренда SAAPIO — “умная красота”, основанная на том, что мы не просто молчаливые сторонние наблюдатели в вопросах красоты и собственного благополучия, но активные участники. Мы понимаем, что дисциплина, благодарность и уважение к нашему телу являются ключом к наилучшим и наиболее долгосрочным результатам.