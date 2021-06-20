Мода и стиль
20.06.2021, 15:35

Можно ли 50-летним женщинам носить шорты и рваные джинсы?

 
Анне Метсис
Eesti Naine
DRIES VAN NOTEN
DRIES VAN NOTEN
“Мне 50, у меня нет проблем с лишним весом и я хотела бы хорошо выглядеть в пляжный сезон. Какие шорты мне подойдут? Разве рваные джинсы в моем возрасте — это нормально?” — спрашивает читательница журнала Eesti Naine Рита. На вопрос отвечает редактор отдела моды Анне Метсис.
ULLA JOHNSON

Вы можете выбрать шорты той же длины, что и юбки, которые вы привыкли носить — будет ли это микромини или длина до колена, решать вам. Хороший вариант — городские шорты и бермуды, которые подходят как для природы, так и для городских улиц.

Рваные джинсы в 50 лет олицетворяют собой то, чем они были до того, как стали предметом массовой моды — протест, бунт, провокацию. Если вы чувствуете, что вам когда-нибудь захочется выразить себя подобным образом, пожалуйста. Но если вы хотите оставаться в моде, учтите, что это немного вчерашний день и может выглядеть натянуто.

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