События
18.06.2021, 13:19

ГАЛЕРЕЯ | От Каи Каллас до Геттер Яани! Смотрите, кто пришел поддержать детей солдат в Минной гавани

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Велло Вяйнсалу, председатель попечительского совета Фонда Каролины Иллензер, вместе со своим партнером Трийн Эрм и премьер-министром Каей Каллас и ее супругом Арво Халликом
Велло Вяйнсалу, председатель попечительского совета Фонда Каролины Иллензер, вместе со своим партнером Трийн Эрм и премьер-министром Каей Каллас и ее супругом Арво Халликом
Priit Simson
Фонд Каролины Иллензеер организовал десятый по счету концерт "Laulud sõdurile" ("Песни для солдата"), который собирает деньги для поддержки образования детей солдат, которые были серьезно ранены или погибли на службе в Силах обороны Эстонии. Поддержку получает 61 ребенок, от младенцев до студентов. На чудесный концерт в Минной гавани собрались видные гости во главе с премьер-министром и главнокомандующим Силами обороны.