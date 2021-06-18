18.06.2021, 13:19
ГАЛЕРЕЯ | От Каи Каллас до Геттер Яани! Смотрите, кто пришел поддержать детей солдат в Минной гавани(6)
Priit Simson
Фонд Каролины Иллензеер организовал десятый по счету концерт "Laulud sõdurile" ("Песни для солдата"), который собирает деньги для поддержки образования детей солдат, которые были серьезно ранены или погибли на службе в Силах обороны Эстонии. Поддержку получает 61 ребенок, от младенцев до студентов. На чудесный концерт в Минной гавани собрались видные гости во главе с премьер-министром и главнокомандующим Силами обороны.