Депрессия у женщин в Эстонии встречается в 2 раза чаще, чем у мужчин

В 2020 году на первичный или повторный прием у психиатра обратились 96 344 человека, в 2019 году — почти 104 000 пациентов, сообщает ERR со ссылкой на пресс-службу Института развития здоровья.

“Из-за снижения количества пациентов было диагностировано меньше психических и поведенческих расстройств. Это обусловлено тем, что во время чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса прием психиатров был приостановлен”, — прокомментировала аналитик департамента Реэт Нестор.

В 2020 году психиатры подтвердили психические и поведенческие расстройства у 87 996 пациентов. За год количество таких пациентов уменьшилось примерно на 6400 человек.

За помощью к психиатру в Эстонии по-прежнему чаще обращаются женщины, чем мужчины. В 2020 году женщин с проблемами психического здоровья, обратившихся к психиатру, было почти на 12 000 больше, чем мужчин.

По сравнению с 2019 годом количество мужчин с психическими и поведенческими расстройствами среди психиатрических больных уменьшилось на 9%, а количество женщин — на 5%.

Наиболее частым диагнозом как среди мужчин, так и среди женщин были расстройства, связанные со стрессом и тревогой.

Вторым по распространенности диагнозом у женщин были расстройства настроения, в основном депрессия. У женщины они встречались в два раза чаще, чем у мужчин.

Второй по частоте диагноз у мужчин — психические и поведенческие расстройства, вызванные чрезмерным употреблением психоактивных веществ, в основном, алкоголя.

Среди детей в возрасте до 15 лет, как и в предыдущие годы, на прием к психиатру приходило больше мальчиков, чем девочек.

В 2020 году из психиатрических больниц были выписаны 9170 пациентов. В предыдущие годы их количество составляло более 10 000 в год.