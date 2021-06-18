"Вечные химикаты". В США хотят запретить опасную для здоровья косметику

В опубликованном во вторник в журнале Environmental Science & Technology Letters исследовании группы экспертов говорится, что PFAS присутствуют в 52% из приобретенных в США и Канаде для тестов более чем двухсот (231) различных косметических средств от 80 производителей.

Это лосьоны, смывки, лаки для ногтей, кремы для бритья, основы, губные помады, тушь и тени для глаз.

Больше всего PFAS оказалось в водоустойчивых тенях (82% изделий), основах (63%) и устойчивой помаде (62%).

PFAS — группа из более чем 4700 искусственно синтезируемых веществ, самым известным из которых является политетрафторэтилен, сокращенно тефлон.

Их еще называют “вечными химикатами”, потому что они практически не разлагаются в природных условиях.

“Фактически, ученые даже не могут оценить период полураспада PFAS в окружающей среде, то есть время, необходимое для исчезновения 50% химического вещества”, — указывает американский Национальный институт наук об окружающей среде.

Их широко применяют для окраски одежды, ковров и пищевой упаковки, а также для покрытия кухонной посуды, чтобы сделать их водо- и грязеотталкивающими. Косметику они делают более устойчивой, помогают ей лучше ложиться на кожу и придают блеск.

Попав в организм человека, PFAS, как утверждают врачи, повышают риск рака, врожденных пороков развития у младенцев, заболеваний печени и щитовидной железы, снижения иммунитета и гормональных расстройств.

“Опасность PFAS в том, что они впитываются через поры и слезные железы. К тому же женщины часто облизывают накрашенные губы”, — цитирует сайт CNN профессора дерматологии Уитни Боу.

Экспертов Environmental Working Group, организации потребителей, составляющей списки содержащих токсины продуктов, особенно встревожило то, что 88% протестированных изделий не имели на упаковке указания о наличии в их составе PFAS.