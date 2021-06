В ассортимент Circle K добавились известные на весь мир вегетарианские бургер и врап Beyond Meat

Beyond Meat — это разработанный в США рецепт изготовленной из горохового белка котлеты, которая не содержит ни грамма животного сырья, но обеспечивает те же вкус и текстуру, что и животное мясо. “Котлета Beyond Meat выглядит как говяжья и по своему вкусу и текстуре аналогична мясу. В то же время речь идёт о намного более полезном для здоровья блюде, которое не содержит глютена, сои и генетически модифицированных ингредиентов”, — пояснила коммерческий директор Circle K Eesti. Она добавила, что всё используемое сырьё подходит для веганов, а также продукты произведены экологичным путём. Также блюда, приготовленные из растительного сырья Beyond Meat, богаты протеином, питательными веществами и минералами и не содержат вредных или синтетически произведённых ингредиентов.