В ассортимент Circle K добавились известные на весь мир вегетарианские бургер и врап Beyond Meat

“Последние годы показали, что спрос на растительные блюда быстро растёт по всему миру, в том числе в Эстонии. Всё больше клиентов отдают предпочтение свежей и полезной для здоровья пище во время поездки, поэтому мы добавляем в меню Circle K разные блюда, как для веганов, так и для тех, кто предпочитает растительную еду”, — рассказала коммерческий директор Circle K Eesti Диана Вейгель.

Beyond Meat — это разработанный в США рецепт изготовленной из горохового белка котлеты, которая не содержит ни грамма животного сырья, но обеспечивает те же вкус и текстуру, что и животное мясо. “Котлета Beyond Meat выглядит как говяжья и по своему вкусу и текстуре аналогична мясу. В то же время речь идёт о намного более полезном для здоровья блюде, которое не содержит глютена, сои и генетически модифицированных ингредиентов”, — пояснила коммерческий директор Circle K Eesti. Она добавила, что всё используемое сырьё подходит для веганов, а также продукты произведены экологичным путём. Также блюда, приготовленные из растительного сырья Beyond Meat, богаты протеином, питательными веществами и минералами и не содержат вредных или синтетически произведённых ингредиентов.

По словам директора по маркетингу Beyond Meat в Европе Брэма Мейера, предприятие в восторге, что культовое блюдо Beyond Burger вошло в меню самой успешной сети комфортных магазинов на заправочных станциях по всей Эстонии. “Нам приятно сотрудничать с Circle K, чтобы растительные котлеты были ещё доступнее для покупателей по всей Эстонии. Мы надеемся вдохновить жителей Эстонии употреблять в пищу то, что им нравится, не идя на компромиссы в плане вкуса и стабильного образа жизни”, — рассказал Мейер.

В сотрудничестве с Beyond Meat в меню Circle K добавились бургер Beyond Burger и врап Beyond Wrapper. Оба блюда продаются на 50 заправочных станциях Circle K по всей Эстонии.