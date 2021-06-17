Victoria’s Secret отказалась от своих “ангелов”

Среди новых лиц бренда — футболистка Меган Рапино, представительница лыжного фристайла Эйлин Гу, модель и адвокат Палома Эсслер, актриса Приянка Чопра Джонас, трансгендерная модель Валентина Сампайо, модель и беженка из Южного Судана Адут Акеч, а также журналист и фотограф Аманда де Кадене. Как отмечает газета, столь экстремальный переход от образов сексуальных “ангелов” к лозунгу “Чего хотят женщины” является попыткой переосмыслить идею о том, что такое сексуальность.

“Когда менялся мир, мы слишком медленно реагировали. Нам нужно было перестать думать о том, чего хотят мужчины, и начать думать о том, чего хотят женщины”, — признался генеральный директор компании Мартин Уотерс. Он также добавил, что бренд надеется стать глобальным защитником расширения прав и возможностей женщин. У новой кампании также будет свой совет директоров, в котором все места, кроме одного, будут занимать женщины.