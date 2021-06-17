17.06.2021, 12:46
ВИДЕО | Как британский фермер случайно стал звездой ASMR в 84 года
Скриншо YouTube
Джон Батлер всю жизнь был обычным фермером, но однажды видео с ним появилось на YouTube и покорило миллионы человек.
Зрители заметили, что голос Батлера успокаивает и расслабляет их. Так в 84 года бывших фермер стал звездой поклонников ASMR-видео* и медитации.
Смотрите видео BBC:
* ASMR — автономная сенсорная меридиональная реакция. ASMR-видео, содержащие в себе определенные звуки или действия (например, шепот, шелест страниц, шуршание и т.д.) помогают, например, расслабиться или заснуть.