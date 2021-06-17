Я – мама
17.06.2021, 09:29

"Причинить невыносимую боль". Испания потрясена убийством двух девочек их отцом на Тенерифе

 
Тело шестилетней Оливии (слева) нашли, но поиск годовалой Анны продолжается
Тело шестилетней Оливии (слева) нашли, но поиск годовалой Анны продолжается
SOS DESAPARECIDOS
В Испании прошли массовые выступления против домашнего насилия после того, как в прошлый четверг в море возле острова Тенерифе нашли тело шестилетней Оливии Химено-Циммерман. В убийстве девочки и ее годовалой сестры Анны, поиски которой продолжаются, подозревают отца, хотевшего "причинить невыносимую боль" их матери.

Сотни демонстрантов, в основном женщины и дети, приносили на акцию протеста кукол и мягкие игрушки в память о невинных жертвах.

Премьер-министр Педро Санчес заявил, что вся страна в шоке.

По мнению судебного следователя, преступника в настоящее время тоже нет в живых.

Океанографическое судно Ángeles Alvariño искало тела детей у берегов Тенерифе

Расправа из ревности?


Томас Химено и Беатрис Циммерман начали встречаться еще подростками, и расстались во время пандемии. Оба нашли новых партнеров, но Томас продолжал отправлять бывшей подруге оскорбительные и угрожающие послания.

Дети пропали 27 апреля, когда отец взял их на вторую половину дня. Беатрис он сообщил, что увез девочек, и она их больше не увидит.

В девятистраничном докладе судебного следователя, переданном СМИ в субботу, говорится, что 37-летний Химено, вероятнее всего, совершил убийство с заранее обдуманным намерением. Предварительно он оставил родителям ключи от машины, банковские карточки с ПИН-кодами и свою собаку, а новой подруге - 7500 долларов наличными и прощальное письмо.

Предполагается, что он убил дочерей в своем доме, вывез тела на лодке в море и утопил около 22:30 по местному времени.

На следующий день его лодку наши в море, рядом плавало детское автомобильное кресло.

Тело Оливии Химено-Циммерман обнаружили после 44 дней поисков на глубине около 1000 метров, в мешке, привязанном к тяжелому якорю. К тому же якорю был прикреплен другой мешок, но он оказался пуст.
На акции протеста на Тенерифе в прошлую пятницу дети несли кукол и мягкие игрушки в память об Оливии и Анне

Обращение матери


В минувшее воскресенье мать погибших девочек опубликовала открытое письмо.

"Убийство собственных детей - самое чудовищное преступление, которое может совершить человек, - написала она. - Когда мне сообщили об этом, мой мир рухнул. Душа болит оттого, что меня не оказалось рядом и я не сумела их уберечь. Как бы ни было мне тяжело, я, по крайней мере, знаю, что мои дети мертвы, и могу их оплакивать. Томас хотел, чтобы я искала их всю оставшуюся жизнь".
Люди собрались на мадридской площади Пуэрта-дель-Соль в знак протеста против насилия в отношении женщин и детей

Всеобщее возмущение


В прошлую пятницу, на следующий день после страшной находки, около тысячи человек вышли на улицы города Санта-Крус-де-Тенерифе. Наблюдателям особенно запомнилась девочка с плакатом "Хватит нас убивать!", пишет газета "Паис".

Начиная с 2013 года, 39 несовершеннолетних были убиты в Испании отцами, отчимами или бывшими бойфрендами их матерей. Лишь за последний год, согласно официальной статистике, 19 испанок стали жертвами гендерно мотивированных убийств.

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