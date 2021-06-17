"Причинить невыносимую боль". Испания потрясена убийством двух девочек их отцом на Тенерифе
Сотни демонстрантов, в основном женщины и дети, приносили на акцию протеста кукол и мягкие игрушки в память о невинных жертвах.
Премьер-министр Педро Санчес заявил, что вся страна в шоке.
По мнению судебного следователя, преступника в настоящее время тоже нет в живых.
Расправа из ревности?
Томас Химено и Беатрис Циммерман начали встречаться еще подростками, и расстались во время пандемии. Оба нашли новых партнеров, но Томас продолжал отправлять бывшей подруге оскорбительные и угрожающие послания.
Дети пропали 27 апреля, когда отец взял их на вторую половину дня. Беатрис он сообщил, что увез девочек, и она их больше не увидит.
В девятистраничном докладе судебного следователя, переданном СМИ в субботу, говорится, что 37-летний Химено, вероятнее всего, совершил убийство с заранее обдуманным намерением. Предварительно он оставил родителям ключи от машины, банковские карточки с ПИН-кодами и свою собаку, а новой подруге - 7500 долларов наличными и прощальное письмо.
Предполагается, что он убил дочерей в своем доме, вывез тела на лодке в море и утопил около 22:30 по местному времени.
На следующий день его лодку наши в море, рядом плавало детское автомобильное кресло.
Обращение матери
В минувшее воскресенье мать погибших девочек опубликовала открытое письмо.
Всеобщее возмущение
В прошлую пятницу, на следующий день после страшной находки, около тысячи человек вышли на улицы города Санта-Крус-де-Тенерифе. Наблюдателям особенно запомнилась девочка с плакатом "Хватит нас убивать!", пишет газета "Паис".