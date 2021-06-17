Испанца подозревают в убийстве двух дочерей в отместку их матери

Сотни демонстрантов, в основном женщины и дети, приносили на акцию протеста кукол и мягкие игрушки в память о невинных жертвах.

Премьер-министр Педро Санчес заявил, что вся страна в шоке.

По мнению судебного следователя, преступника в настоящее время тоже нет в живых.

Расправа из ревности?

Томас Химено и Беатрис Циммерман начали встречаться еще подростками, и расстались во время пандемии. Оба нашли новых партнеров, но Томас продолжал отправлять бывшей подруге оскорбительные и угрожающие послания.

Дети пропали 27 апреля, когда отец взял их на вторую половину дня. Беатрис он сообщил, что увез девочек, и она их больше не увидит.

В девятистраничном докладе судебного следователя, переданном СМИ в субботу, говорится, что 37-летний Химено, вероятнее всего, совершил убийство с заранее обдуманным намерением. Предварительно он оставил родителям ключи от машины, банковские карточки с ПИН-кодами и свою собаку, а новой подруге - 7500 долларов наличными и прощальное письмо.

Предполагается, что он убил дочерей в своем доме, вывез тела на лодке в море и утопил около 22:30 по местному времени.

На следующий день его лодку наши в море, рядом плавало детское автомобильное кресло.

Тело Оливии Химено-Циммерман обнаружили после 44 дней поисков на глубине около 1000 метров, в мешке, привязанном к тяжелому якорю. К тому же якорю был прикреплен другой мешок, но он оказался пуст.





Обращение матери

В минувшее воскресенье мать погибших девочек опубликовала открытое письмо.

"Убийство собственных детей - самое чудовищное преступление, которое может совершить человек, - написала она. - Когда мне сообщили об этом, мой мир рухнул. Душа болит оттого, что меня не оказалось рядом и я не сумела их уберечь. Как бы ни было мне тяжело, я, по крайней мере, знаю, что мои дети мертвы, и могу их оплакивать. Томас хотел, чтобы я искала их всю оставшуюся жизнь".





Всеобщее возмущение