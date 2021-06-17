ГАЛЕРЕЯ | Попечительские семьи из Эстонии поделились своим опытом в формате "живой библиотеки"

Мероприятие открыли министр социально й защиты Сигне Рийсало и заместитель с тарейшины волости Виймси Анника Вайкла . Пять попечительских семей рассказали о своем опыте. Кроме того, советами поделились специалисты из области замещающего попечительсва: руководитель НКО Oma Pere и преподаватель обучения PRIDE Лийс Саарна , глава НКО Igale Lapsele Pere Яне Снайт , руководитель НКО Teadlik lapsevanem и преподаватель обучения PRIDE Инна Клаос . В беседах также приняли участие работники органов местного самоуправления по защите детей и специалисты Департамента социального страхования

Советник департамента социального страхования Надежда Леоск выражает большую благодарность семьям и экспертам из сферы попечительства, принявшим участие в живой библиотеке. “Мы также благодарим всех гостей, которые с интересом “читали” живые книги. В дальнейшем мы будем обязательно проводить мероприятия по методике “Живой библиотеки” по всей Эстонии. Я искренне верю, что таким образом об этой важной теме узнают многие, и в один прекрасный день каждый ребенок найдет любящую и заботливую семью”.