У популярных лекарств нашли опасный побочный эффект

Такие новые данные были представлены в ходе проходившей с 11 по 15 июня ежегодной конференции Международного общества медицинской радиологии и молекулярной диагностики. Результаты исследования, проведенного учеными из Калифорнийского университета (Лос-Анджелес, США), были также опубликованы в Journal of Nuclear Medicine.

Речь идет о статинах — наиболее часто назначаемом в развитых странах мира типе лекарственных препаратов. Например, статины принимает почти половина американцев старше 75 лет. Эти препараты, снижающие уровень холестерина в крови и тем самым защищающие от инфарктов и инсультов, бывают двух видов: липофильные и гидрофильные.

Большинство статинов - ловастатин, симвастатин, флувастатин, аторвастатин — относятся к группе липофильных, а два препарата — правастатин и розувастатин — считаются гидрофильными. Отличие одной группы от другой состоит в том, что гидрофильные статины, в отличие от липофильных, обладают способностью проникать только в клетки печени, снижая в них синтез холестерина, в то время как липофильные статины могут свободно распространяться по другим тканям организма, в том числе попадать в головной мозг.

До сих пор исследования, призванные изучить, какой эффект оказывает прием статинов на когнитивную функцию, показывали противоречивые результаты — одни говорили о том, что прием статинов защищает от деменции, а другие свидетельствовали, что риск интеллектуальных нарушений в этом случае, наоборот, возрастает.

Чтобы прояснить этот вопрос, ученые проанализировали данные о более чем трехстах американцах, разделив их на подгруппы в соответствии с наличием на старте исследования ранних признаков начинающейся деменции, уровнем холестерина в крови и типом статинов, которые они принимали. Участники также прошли обследование в позитронно-эмиссионном томографе, призванное оценить уровень обмена веществ (метаболизма) в различных регионах головного мозга. Данные об этих людях собирались на протяжении восьми лет.