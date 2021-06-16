Материалы для мягкой робототехники и влияние загрязнений на камбалу. За что удостоились признания женщины-ученые из Эстонии?

Адъюнкт-профессор факультета химии материалов технологического института Тартуского университета Кайя Пыхако-Эско с помощью стипендии от L´Oreal хочет разработать инновационные материалы для их применения в мягкой робототехнике.

“Мягкая робототехника занимается мягкими устройствами, используемыми в/на теле человека, например, напоминающими одежду экзоскелетами, которые помогают людям c недостаточной подвижностью, а также применяются в ходе восстановительного лечения. Часто экзоскелеты используются также в спорте и здравоохранении для обеспечения безопасности и во избежание травм. Я хочу разработать новые материалы. Для этого я буду комбинировать текстильные технологии и электроактивные полимеры, то есть материалы, которые меняют свою форму под воздействием электрического сигнала. Текстиль является подходящей отправной точкой для разработки полезных и инновационных мягких робототехнических устройств, ведь все мы носим текстильные изделия, и за прошедшие века текстильные технологии были отшлифованы до совершенства”, — пояснила Пыхако-Эско.

Докторант кафедры экологии животных Тартуского университета Мари-Анн Линд с помощью стипендии планирует изучить влияние антропогенного загрязнения на обитающую в Балтийском море камбалу. По ее словам, важно выяснить, привела ли эволюция к развитию — вследствие продолжительного загрязнения — у рыб таких механизмов, которые предотвращают возникновение у них раковых опухолей. Например, обитающие в брюшной полости микробы помогают лучше переносить воздействие загрязняющих веществ, провоцирующих возникновение рака.