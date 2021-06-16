Материалы для мягкой робототехники и влияние загрязнений на камбалу. За что удостоились признания женщины-ученые из Эстонии?
Адъюнкт-профессор факультета химии материалов технологического института Тартуского университета Кайя Пыхако-Эско с помощью стипендии от L´Oreal хочет разработать инновационные материалы для их применения в мягкой робототехнике.
“Мягкая робототехника занимается мягкими устройствами, используемыми в/на теле человека, например, напоминающими одежду экзоскелетами, которые помогают людям c недостаточной подвижностью, а также применяются в ходе восстановительного лечения. Часто экзоскелеты используются также в спорте и здравоохранении для обеспечения безопасности и во избежание травм. Я хочу разработать новые материалы. Для этого я буду комбинировать текстильные технологии и электроактивные полимеры, то есть материалы, которые меняют свою форму под воздействием электрического сигнала. Текстиль является подходящей отправной точкой для разработки полезных и инновационных мягких робототехнических устройств, ведь все мы носим текстильные изделия, и за прошедшие века текстильные технологии были отшлифованы до совершенства”, — пояснила Пыхако-Эско.
Докторант кафедры экологии животных Тартуского университета Мари-Анн Линд с помощью стипендии планирует изучить влияние антропогенного загрязнения на обитающую в Балтийском море камбалу. По ее словам, важно выяснить, привела ли эволюция к развитию — вследствие продолжительного загрязнения — у рыб таких механизмов, которые предотвращают возникновение у них раковых опухолей. Например, обитающие в брюшной полости микробы помогают лучше переносить воздействие загрязняющих веществ, провоцирующих возникновение рака.
“Ранее было установлено, что микробиота брюшной полости и возникновение раковых опухолей могут быть связаны. Я хочу выяснить, существует ли эта связь. Результаты такой научно-исследовательской работы помогут лучше понять воздействие загрязнения на рыб, благодаря чему возможно будет разработать более эффективные меры защиты окружающей среды и лучше регулировать попадание загрязняющих веществ в окружающую среду. Исследование раковых опухолей у животных может также привести к рождению новых идей для области медицины, например, касательно лечения рака у людей”, — сказала Линд.
По словам президента Эстонской академии наук Тармо Соомере, важно обращать внимание на талантливых молодых женщин-ученых, которые посвящают себя поиску инновационных и практичных решений на благо общества.
“Достойное будущее может базироваться лишь на равенстве и гендерном равноправии во всех основных аспектах функционирования общества. Оказание поддержки молодым талантливым женщинам-ученым является одним из самых прогрессивных и эффективных способов достижения такого равенства. Обращение внимания на блестящих женщин-ученых вдохновляет все общество”, — сказал Соомере.
В Эстонии женщины начали получать премии в рамках программы “Женщины в науке” пять лет назад. Это признание получили шестеро блестящих женщин-ученых, трое из которых уже стали профессорами: д-р Эльс Хейнсалу, профессор Карин Когерманн, профессор Тууль Сеппь, д-р Каарин Партс, профессор Маарья Гроссберг и д-р Лисандра Марина Да Роча Менесес-Нандха. Кроме того стоит отметить, что 10 июня профессор Маарья Гроссберг была избрана президентом Эстонской академии молодых ученых.
Инициатива “Женщины в науке” L’Oréal Baltic — это уникальная для Прибалтики программа, которая при участии Эстонской национальной комиссии ЮНЕСКО и Эстонской академии наук способствует профессиональному развитию женщин-ученых и достижению важных для них целей. В Прибалтике эта программа была запущена на базе всемирной программы “Женщины в науке”, которая была создана в рамках сотрудничества ЮНЕСКО и L’Oreal в 1998 году с целью увеличить число женщин-ученых и содействовать гендерному равноправию в мире науки.