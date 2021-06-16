Финская сеть Soupster открывает самый большой ресторан в Эстонии

“Работать из дома благодаря развитию информационных технологий становится все проще, но в долгосрочной перспективе это плохо сказывается на организационной культуре”, — сказал председатель правления Technopolis Ülemiste AS Герт Йостов. “Бизнес-ланч или просто обед с коллегами — одна из самых распространенных форм обмена важной информацией, потому что во время таких встреч люди обычно чувствуют себя более расслабленно — у них нет ощущения утраты живого общения, которая происходит в Интернете”.

“Приход Soupster в Эстонию знаменует собой эпоху возрождения офисной жизни в бизнес-квартале Юлемисте. Кроме того, новый ресторан составит большую конкуренцию всем пострадавшим от коронавируса ресторанам в Таллинне, потому что наш квартал посещают и люди из других районов”, — сказал Йостов. “В эпоху коронавируса стало возможным есть любые блюда из пластиковых коробок, но после ослабления ограничений стало заметно, что люди хотят снова питаться вне дома и посещать рестораны”, — добавил Герт Йостов.

История компании Soupster, которая на сегоднящний день управляет 30 ресторанами в Хельсинки, началась в 1997 году, когда Ким Хейнио открыл свой первый ресторан под названием Soup на пересечении улиц Маннергейма и Лённрот.

По словам генерального директора Soupster Кима Хейнио, это их первый ресторан за пределами Финляндии. “Мы хотим стать сердцем бизнес-квартала Юлемисте, поэтому мы планируем учитывать отзывы клиентов и постоянно развиваться. Мы не пытаемся указывать людям, что им нужно есть ”, — сказал Ким Хейниё.

“Несмотря на то, что мы предлагаем качественную и современную кухню, многие из наших клиентов заинтересованы в традиционных блюдах, приготовленные из свежих ингредиентов. Компания Technopolis хорошо знакома с ресторанным рынком Балтии, и их долгосрочное стремление к сотрудничеству дает нам прекрасные возможности для достижения успеха”, — добавил Хейнио.

Ресторан с новой уникальной концепцией отдает предпочтение местным производителям, стремится придерживаться принципов безотходности и мониторит данные по биоотходам. Помимо обеда, ресторан также предлагает завтраки и индивидуальные решения для предприятий. Компания также будет предоставлять услуги на рынке кейтеринга. Большие и просторные залы позволяют организовать различные мероприятия как в будние, так и в выходные дни.