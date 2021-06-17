От улучшения памяти до профилактики рака. 7 полезных свойств обычного шпината, о которых вы могли не знать

Листья шпината богаты витаминами и питательными веществами, снижающие риск развития различных заболеваний.

Шпинат богат альфа-липоевой кислотой - антиоксидантом, который снижает уровень глюкозы в крови, повышает чувствительность организма к инсулину и предотвращает окислительный стресс у диабетиков.

Согласно данным сайта Medical news today, полезные свойства шпината состоят в следующем:

Профилактика рака

Шпинат и другие зеленые овощи содержат много полезных веществ, снижающих риск развития различных онкологических заболеваний.

Профилактика астмы

Шпинат содержит большое количество бета-каротина. Он также богат витаминами, минералами и другими фитонутриентами, укрепляющих здоровье организма и дыхательной системы. Регулярное употребление шпината снижает риск развития астмы.

Снижение артериального давления

Врачи и диетологи рекомендуют употреблять шпинат людям с высоким артериальным давлением, так как он богат калием. Калий помогает снизить уровень артериального давления, выступая как «оппонент» натрия.

Укрепление костей

Низкое потребление витамина К приводит к повышенному риску переломов костей. Адекватное потребление витамина К важно для хорошего здоровья. Он действует как модификатор белков костного матрикса, улучшает усвоение кальция и снижает количество кальция, выводимого из организма с мочой.

Укрепление здоровья пищеварительной системы

Шпинат богат клетчаткой и водой, которые помогают предотвратить запоры и укрепляют здоровье пищеварительной системы.

Укрепление здоровья кожи и волос

Шпинат содержит большое количество витамина А. Он способствует выработке кожного сала, которое увлажняет кожу и помогает сохранить здоровье волос. Следует напомнить, что излишки кожного сала вызывают прыщи. Витамин А необходим для поддержания и восстановления эпителиальных тканей, их которых состоят кожа и волосы.

Шпинат и другие листовые овощи также содержат высокий уровень витамина С. Он помогает сохранять качество кожи и здоровье волос, а также снижает риск развития инфекционных заболеваний.