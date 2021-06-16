Склонность к самоповреждению можно распознать в раннем детстве

Ученые считают, что их выводы позволяют идентифицировать подобные проблемы детей на самом раннем этапе. "Наша нынешняя система помощи подросткам со своими задачами не справляется. Мы обычно ждем, пока проблемы дадут о себе знать, и только тогда вмешиваемся и пытаемся что-то сделать, - говорит один из экспертов, доктор Дункан Эсл. - Нужно переходить к превентивной, про-активной модели".

С помощью искусственного интеллекта ученые проанализировали данные 11 тысяч британцев, родившихся в начале нынешнего тысячелетия. К 14 годам каждый шестой из них совершил попытку совершить самоповреждение. Результаты исследования опубликованы в журнале Американской академии детской и подростковой психиатрии (Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry).

Среди детей, поведение которых изучали эксперты, было выявлено две группы.

Члены первой из них имели за плечами долгую историю психологических проблем. К ней относились дети, у которых были отмечены явные факторы риска: трудности с контролированием эмоций, травля или наличие ментальных проблем у родителей. Оказалось, что даже эмоциональная неустойчивость в пять лет увеличивает опасность самоповреждения в подростковом возрасте на 30-50 процентов.

"Вторая, гораздо более многочисленная группа удивила нас, потому что у тех, кто в нее вошел, не было черт, обычно связываемых с селфхармом", - говорит эксперт Стефани У. По ее словам, в ней негативными факторами были высокая склонность к риску и отсутствие поддержки друзей.

В обеих группах тревожными сигналами, которые могут свидетельствовать о склонности к самоповреждению в будущем, являются плохой сон и заниженная самооценка.



По словам ученых, полученные ими данные показывают, что есть возможность заблаговременно вмешаться и уменьшить будущую опасность. Помочь могут, в частности, программы повышения самооценки, борьба с травлей в школах и рекомендации по улучшению сна.

Что такое самоповреждение (селфхарм)



Некоторые российские психологи причисляют к этому списку анорексию, булимию, пирсинг и татуировки. Согласно официальному определению, селфхарм не носит суицидальный характер. По международной классификации болезней, селфхармом считаются не только порезы, ожоги и синяки от ударов, но и расцарапывание себя (дерматилломания), вырывание волос на голове и теле (трихотилломания), сознательное отравление лекарствами и химикатами, наркомания, алкоголизм, голодание и отказ от воды, прыжки с высоты и целенаправленные ДТП.Некоторые российские психологи причисляют к этому списку анорексию, булимию, пирсинг и татуировки. В Соединенном Королевстве они признаками селфхарма не считаются