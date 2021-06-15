Почему вечерние тренировки дают больше эффекта? Объясняют ученые
Тем, кто решил сосредоточиться на здоровье и физических тренировках, удобнее всего вести такой образ жизни, придерживаясь достаточно строгого режима. Если в этот режим вмешиваются путешествия или какие-то незапланированные события, выкраивать время для тренировок становится сложнее. Но, если мы вырабатываем определенный режим, мы формируем привычки, которые помогают нам заниматься спортом систематически. Неудивительно, что вы видите одних и тех же людей, бегающих по тротуару по утрам, и одних и тех же людей, занимающихся на тренажерах по вечерам. Однако если вы прежде никогда не задумывались над выбором времени для физических упражнений, наука, возможно, заставит вас пересмотреть то, в какое время дня вы занимаетесь спортом. Согласно результатам нового исследования, вечерние занятия спортом могут оказаться более эффективны для улучшения метаболического здоровья по сравнению с утренними.
В ходе этого исследования ученые проанализировали показатели мужчин, имеющих лишний вес и придерживавшихся диеты с высоким содержанием жиров. Они выяснили, что тем мужчинам, которые тренировались по вечерам, такие занятия приносили больше пользы, помогая смягчать нежелательные эффекты их жирной диеты. Хотя важно отметить, что в ходе этого исследования ученые не анализировали данные тех, у кого нет лишнего веса, и не проверяли, какое воздействие на их здоровье оказывали тренировки в разное время суток, результаты этого исследования представляют собой довольно интересное открытие, подтверждающее гипотезу о том, что время тренировок имеет значение.
Как пишет журнал New York Times, “все наши ткани содержат молекулярные часы, которые координируют биологические системы, заставляя содержание сахара в крови повышаться и понижаться в разное время суток и контролируя наше чувство голода, скорость сердцебиения, температуру тела, сон, экспрессию генов, силу мышц, деление клеток, затраты энергии и другие процессы”.
Хотя точный механизм работы этих внутренних часов пока до конца не изучен, ученые пришли к мнению, что они играют очень важную роль, когда речь заходит о сигналах, поступающих внутри нашего организма и получаемых извне. Помимо того, что они позволяют синхронизировать уровень освещенности и сна, они также, вероятно, настраиваются на наш режим приема пищи, то есть что и когда мы едим оказывает непосредственное влияние на наше здоровье и метаболизм.
Тем не менее, вердикт касательно того, в какое время суток полезнее всего тренироваться, остается неокончательным. Согласно результатам некоторых исследований, утренние тренировки - до завтрака - лучше всего помогают сжигать жир, тогда как другие исследования показывают, что утренние тренировки на самом деле нарушают механизм контроля уровня сахара в крови и что более поздние тренировки позволяют сгладить резкие подъемы уровня сахара, то есть улучшать метаболическое здоровье. Возможно, проблема заключается в контролируемом характере экспериментов, потому что большинство из них сосредоточены на одном типе тренировок и не учитывают рацион питания добровольцев в ходе эксперимента - то есть становится трудно отделить влияние выбора времени для тренировок от влияния диеты.
В ходе нового исследования, проведенного учеными Института исследований здоровья Мэри Маккиллоп (Mary MacKillop Institute for Health Research) при Австралийском католическом университете в Фицрое, ученые решили контролировать не только время тренировок, но и рацион питания добровольцев. 24 мужчины, ведущие сидячий образ жизни и имеющие лишний вес, прошли проверку на уровень аэробных способностей, уровень холестерина, уровень сахара в крови и другие показатели здоровья. Ученые также оценили их пищевые привычки. Все добровольцы должны были соблюдать определенную диету, в которой содержание жира составляло 65%. Ученые хотели оценить то, как время тренировок влияет на липидный обмен. Добровольцев разделили на три группы. Первая группа занималась спортом в 6:30 утра, вторая - в 6:30 вечера, а третья группа продолжала вести привычный малоподвижный образ жизни. Физические упражнения для утренней и вечерней группы были идентичными и включали в себя интенсивные интервальные тренировки на велотренажерах.
Результаты исследования показали, что из-за диеты с высоким содержанием жиров уровень холестерина у добровольцев рос и что утренние тренировки не помогали сгладить последствия этой жирной диеты - показатели утренней группы ничем не отличались от показателей третьей группы, участники которой продолжали вести малоподвижный образ жизни. Между тем вечерние тренировки уменьшали негативное воздействие плохой диеты: уровень холестерина у добровольцев из вечерней группы понижался уже после пятой тренировки. Хотя это довольно любопытное открытие, не нужно забывать, что любая тренировка все же лучше отсутствия тренировок - независимо от того, в какое время вы решили потренироваться.
Источник: Иносми