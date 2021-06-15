Почему вечерние тренировки дают больше эффекта? Объясняют ученые

Тем, кто решил сосредоточиться на здоровье и физических тренировках, удобнее всего вести такой образ жизни, придерживаясь достаточно строгого режима. Если в этот режим вмешиваются путешествия или какие-то незапланированные события, выкраивать время для тренировок становится сложнее. Но, если мы вырабатываем определенный режим, мы формируем привычки, которые помогают нам заниматься спортом систематически. Неудивительно, что вы видите одних и тех же людей, бегающих по тротуару по утрам, и одних и тех же людей, занимающихся на тренажерах по вечерам. Однако если вы прежде никогда не задумывались над выбором времени для физических упражнений, наука, возможно, заставит вас пересмотреть то, в какое время дня вы занимаетесь спортом. Согласно результатам нового исследования, вечерние занятия спортом могут оказаться более эффективны для улучшения метаболического здоровья по сравнению с утренними.

В ходе этого исследования ученые проанализировали показатели мужчин, имеющих лишний вес и придерживавшихся диеты с высоким содержанием жиров. Они выяснили, что тем мужчинам, которые тренировались по вечерам, такие занятия приносили больше пользы, помогая смягчать нежелательные эффекты их жирной диеты. Хотя важно отметить, что в ходе этого исследования ученые не анализировали данные тех, у кого нет лишнего веса, и не проверяли, какое воздействие на их здоровье оказывали тренировки в разное время суток, результаты этого исследования представляют собой довольно интересное открытие, подтверждающее гипотезу о том, что время тренировок имеет значение.

Как пишет журнал New York Times, “все наши ткани содержат молекулярные часы, которые координируют биологические системы, заставляя содержание сахара в крови повышаться и понижаться в разное время суток и контролируя наше чувство голода, скорость сердцебиения, температуру тела, сон, экспрессию генов, силу мышц, деление клеток, затраты энергии и другие процессы”.