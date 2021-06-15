Малоизвестный симптом рака почек, который проявляется ночью

Рак почек или почек относится к любому раку, поражающему почки. Пожилой возраст, ожирение, курение и высокое кровяное давление повышают риск развития рака почек. Ночная потливость может указывать на риск смертельной болезни.

Большинство людей будут страдать от необычных симптомов, которые не всегда очевидны для смертельной болезни.

Симптомы также могут быть вызваны множеством других распространенных заболеваний. Когда рак почки действительно вызывает симптомы, они могут включать:

Кровь в моче (это наиболее частый симптом)

Тупая боль в боку между верхней частью живота и спиной

Высокая температура, ночная потливость и сильная усталость

Похудение без видимой причины

Шишка в области живота, сбоку или сзади.

Есть и другие симптомы этого состояния, хотя некоторые из них можно принять за инфекции мочевыводящих путей или камни в почках. Они могут включать сильную усталость, потерю аппетита и стойкое высокое кровяное давление.

Некоторые люди страдают от болей в костях, мужчины могут обнаружить, что вены в яичках опухают, и болезнь может вызвать увеличение лимфатических узлов на шее.

Людям, которые считают, что у них могут быть симптомы рака почки, следует обратиться к терапевту.

Cancer Research UK предупреждает, что 42% случаев рака почки связаны с основным образом жизни и другими факторами риска, включая ожирение и курение. Риск также выше у людей с диабетом.



