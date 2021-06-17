Стилист Каролин Куусик: Новая униформа IKEA отражает суперспособности моды!

“Униформа не только отображает компанию, но и говорит о том, кто мы. Мы в IKEA все носим униформу — от руководителей и офисных работников до логистики и работников ресторана. Это отображение наших ценностей — равенства и сплоченности. В униформе мы — часть одной мировой команды IKEA”, — говорит Алексей Михайлов, руководитель пункта заказа и получения товаров IKEA в Таллинне.

Один из самых известных стилистов и модных экспертов в Эстонии Каролин Куусик считает, что униформа — важная часть рабочей культуры и обслуживания клиентов, но не стоит забывать, что одежда должна быть современной и удобной, для того чтобы всем работникам было комфортно.

“Униформа IKEA отражает силу моды — она объединяет людей, делает жизнь удобной и с ней каждый день еще прекраснее. Что мне больше всего нравится в новой униформе IKEA — ее простота и удобство. Здесь нет ничего лишнего, но есть все, чтобы было удобно в работе. Мне кажется, что отсутствие консервативного подхода отличает эту форму от обычной рабочей одежды, но в тоже время она очень удобная”, — говорит Куусик. Она также отметила, что у новой формы нет ярко выраженных гендерных отличий.

Результат усилий дизайнеров и работников



Униформа создана дизайнерами IKEA of Sweden и отражает принципы демократического дизайна компании, в том числе функциональность, качество, устойчивость и доступные цены, как и в остальных товарах IKEA. Формы была вдохновлена шведскими традициями компании.

“Синий и желтый — цвета шведского флага. Это отражение наших корней, а также практичности — желтый цвет делает наших сотрудников заметными в магазине”, — говорит Алексей Михайлов.

Он отметил и еще один немаловажный аспект — устойчивость и забота о природе.