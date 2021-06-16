ГАЛЕРЕЯ | Светская жизнь в Таллинне набирает обороты! Смотрите, как прошла самая женская вечеринка наступившего лета
По словам одной из создательниц Womans Club Кятлин Рохилайд-Альясте, прошлое мероприятие состоялось в начале осени, поэтому многие ждали вечер с нетерпением. “Многие не ожидали, что мероприятие все же состоится. Было около 100 гостей, среди них и постоянные, и новые гостьи, — рассказывает Кятлин. — Мы всегда следим за тем, что происходит в мире, за трендами и ориентируемся на это во время подготовки. Каждый раз мы удивляем, придумываем что-то новое. Womens Club — это мероприятия для женщин, которые хотят чувствовать себя красивыми, умными, стильными. И наше желание — дать любой женщине возможность почувствовать себя королевой, забыв о проблемах, вне зависимости от статуса, работы, жизненных трудностей”.
В рамках первого после долгого перерыва вечера Womans Club свою новую летнюю коллекцию представил бренд Perit Muuga Fashion. Коллекция под названием “Натюрморт” вобрала в себя неспешные летние дни, нагретые ярким солнцем стены домов, пышные орхидеи и дикие розы, изящных зебр, наслаждающихся свежей травой на фоне силуэтов заброшенного города - все эти образы дизайнер воплотил в виде мистических абстрактных принтов. Вся коллекция выполнена из мягких натуральных хлопчатобумажных материалов. Свободный крой позволяет обладательнице чувствовать себя женственной и легкой.
“На создание коллекции меня вдохновили слегка апокалиптические эмоции, которые, как правило, время от времени возникали во время пандемии, — рассказывает дизайнер Перит Мууга. — Прогулки по пустым улицам с закрытыми кафе наводили на мысль о том, каково быть одним из последних людей в мире. К этому добавилась простая тоска по жаркому летнему дню”, — описывает Перит процесс создания коллекции.
Katta Grüner представила коллекцию эстонских украшений ручной работы “Armastus&Harmoonia”, вдохновленную Хаапсалуским променадом, любовью к лебедям и музыкой Чайковского. Цвета всех украшений — современные морские, небесные, солнечные. “Любовь может быть совершенной только в гармонии, обретение гармонии очень важно для человека, чтобы он был счастлив. Если вы посмотрите на лебедей, море и небо в Хаапсалуском заливе, то увидите, что это самая совершенная гармония ”, — объясняет Чатлин, создательница украшений Katta Grüner.
Прически моделей от Kevin Murphy в виде романтичных локонов и кос напоминали о наступившем лете и приближающемся празднике Иванова дня. В качестве модели также выступила талантливая эстонская певица Сисси Нилия Бенита!
Kalakala&Pojad угощали прибывших на праздник красавиц свежими устрицами Gillardeau из французского региона Марен-Олерон — абсолютными флагманами в мире устриц. Эти устрицы, которые можно узнать по выгравированной букве G, — достаточно большая редкость. В качестве аперитива к устрицам подавалось игристое цитрусовое австралийское игристое вино Jacobs Creek от Pernod Ricard.
Свои подарки для гостей подготовили Kroonika, Royal Beauty Club, La Casa de Los Aromas, Beautiful Me rullmassaz, Zemoy, Red Chocolate, Nõo Lihatööstus, Sinead, Paradise Foods, Peacock. А Balloonilinn порадовал гламурной яркой фотостеной для самых лучших фотографий.
В течение вечера все присутствующие не вечере дамы смогли попрактиковаться в пении под руководством талантливой певицы Елены Савчук, создательницы Delight Studio, не уступающей по голосу оперным певицам. Под руководством Елены научились петь уже сотни жителей Эстонии.
По словам организатора Womans Club Миллы Карпиковой, у клуба есть поклонницы, которые за два года не пропустили ни одного мероприятия. “Это безусловно радует! — признается Милла. — Наш девиз — каждая женщина прекрасна! И наша цель — вырвать женщину из рутины, позволить нарядиться в шикарное платье, сделать прическу и мейк, встретиться с подругами или найти новых знакомых, посидеть в компании красивых и умных женщин, завести полезные знакомства по интересам, насладиться закусками и вкусными коктейлями.”
Следующее мероприятие планируется в августе, и у организаторов уже есть интересные идеи.