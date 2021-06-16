ГАЛЕРЕЯ | Светская жизнь в Таллинне набирает обороты! Смотрите, как прошла самая женская вечеринка наступившего лета

По словам одной из создательниц Womans Club Кятлин Рохилайд-Альясте, прошлое мероприятие состоялось в начале осени, поэтому многие ждали вечер с нетерпением. “Многие не ожидали, что мероприятие все же состоится. Было около 100 гостей, среди них и постоянные, и новые гостьи, — рассказывает Кятлин. — Мы всегда следим за тем, что происходит в мире, за трендами и ориентируемся на это во время подготовки. Каждый раз мы удивляем, придумываем что-то новое. Womens Club — это мероприятия для женщин, которые хотят чувствовать себя красивыми, умными, стильными. И наше желание — дать любой женщине возможность почувствовать себя королевой, забыв о проблемах, вне зависимости от статуса, работы, жизненных трудностей”.

В рамках первого после долгого перерыва вечера Womans Club свою новую летнюю коллекцию представил бренд Perit Muuga Fashion. Коллекция под названием “Натюрморт” вобрала в себя неспешные летние дни, нагретые ярким солнцем стены домов, пышные орхидеи и дикие розы, изящных зебр, наслаждающихся свежей травой на фоне силуэтов заброшенного города - все эти образы дизайнер воплотил в виде мистических абстрактных принтов. Вся коллекция выполнена из мягких натуральных хлопчатобумажных материалов. Свободный крой позволяет обладательнице чувствовать себя женственной и легкой.

“На создание коллекции меня вдохновили слегка апокалиптические эмоции, которые, как правило, время от времени возникали во время пандемии, — рассказывает дизайнер Перит Мууга. — Прогулки по пустым улицам с закрытыми кафе наводили на мысль о том, каково быть одним из последних людей в мире. К этому добавилась простая тоска по жаркому летнему дню”, — описывает Перит процесс создания коллекции.