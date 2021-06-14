Вредно ли сдерживать гнев? Что говорят психологи и ученые

Действительно, психологи говорят о том, что человек, который не умеет злиться, заедает невышедшую дозу гнева и, как следствие, набирает лишний вес; а кто не умеет сказать «нет»‎ - соглашается на любую просьбу о помощи, и в итоге у него не останется ни времени, ни сил на личные дела. В этом контексте уметь злиться - навык полезный.

Но предположим, кто-то сильно нас подставил. Нам это очень неприятно, даже нет - мы в ярости. Будет ли полезнее для нашего здоровья, если мы громко закричим, раскидаем посуду и начнем бить кулаками по стенам - то есть дадим выйти всему пару?

Если я злюсь, что лучше: терпеть или кричать?

На самом деле внезапные вспышки ярости или продолжительный гнев вредны.

Вот как это можно объяснить с точки зрения физиологии. Когда мы злимся, наше лицо краснеет, челюсть сжимается, а сердце начинает биться быстрее, готовясь к битве или бегству. Тело запасается жиром на случай, если вам понадобится дополнительная энергия. Если жирные кислоты не используются (а ведь должны они быть куда-то направлены, раз уж их вызвали), то в конечном итоге они могут прилипнуть к стенкам артерий, а эти отложения будут способствовать сердечным заболеваниям.

Каждый раз, когда ваше кровяное давление повышается, у вас могут остаться рубцы, оставленные крошечными травмами, на стенках коронарной артерии, которые, в свою очередь, также могут способствовать сердечным заболеваниям.

Один случайный шрам - не проблема, но теоретически, при повторении вспышек гнева, вред может начать накапливаться. Здоровое сердце справится с этим, но если у вас есть сердечно-сосудистые заболевания, например ишемическая болезнь сердца, то в редких случаях внезапное повышение артериального давления может вызвать освобождение жировых отложений внутри стенки артерии, а затем закупорку артерии - в таких ситуациях кровь не может достичь сердца. Результатом является сердечный приступ, а если кровь не сможет достичь мозга - инсульт.

Кроме того, гнев, как сильная эмоция, которая сопровождается возбуждением нервной системы, оказывает воздействие на весь организм: он разъедает как нашу сердечно-сосудистую систему, так и кишечник, и нервную систему.

Получается, нужно молчать и сдерживаться, когда злишься?