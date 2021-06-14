Вредно ли сдерживать гнев? Что говорят психологи и ученые
Действительно, психологи говорят о том, что человек, который не умеет злиться, заедает невышедшую дозу гнева и, как следствие, набирает лишний вес; а кто не умеет сказать «нет» - соглашается на любую просьбу о помощи, и в итоге у него не останется ни времени, ни сил на личные дела. В этом контексте уметь злиться - навык полезный.
Но предположим, кто-то сильно нас подставил. Нам это очень неприятно, даже нет - мы в ярости. Будет ли полезнее для нашего здоровья, если мы громко закричим, раскидаем посуду и начнем бить кулаками по стенам - то есть дадим выйти всему пару?
Если я злюсь, что лучше: терпеть или кричать?
На самом деле внезапные вспышки ярости или продолжительный гнев вредны.
Вот как это можно объяснить с точки зрения физиологии. Когда мы злимся, наше лицо краснеет, челюсть сжимается, а сердце начинает биться быстрее, готовясь к битве или бегству. Тело запасается жиром на случай, если вам понадобится дополнительная энергия. Если жирные кислоты не используются (а ведь должны они быть куда-то направлены, раз уж их вызвали), то в конечном итоге они могут прилипнуть к стенкам артерий, а эти отложения будут способствовать сердечным заболеваниям.
Один случайный шрам - не проблема, но теоретически, при повторении вспышек гнева, вред может начать накапливаться. Здоровое сердце справится с этим, но если у вас есть сердечно-сосудистые заболевания, например ишемическая болезнь сердца, то в редких случаях внезапное повышение артериального давления может вызвать освобождение жировых отложений внутри стенки артерии, а затем закупорку артерии - в таких ситуациях кровь не может достичь сердца. Результатом является сердечный приступ, а если кровь не сможет достичь мозга - инсульт.
Кроме того, гнев, как сильная эмоция, которая сопровождается возбуждением нервной системы, оказывает воздействие на весь организм: он разъедает как нашу сердечно-сосудистую систему, так и кишечник, и нервную систему.
Получается, нужно молчать и сдерживаться, когда злишься?
Людям сложно справляться с гневом и другими негативными эмоциями, а поскольку гнев - сильная негативная эмоция, доставляющая окружающим людям дискомфорт, широко распространены табу на его выражение. И если для мужчин гнев часто является одной из немногих эмоций, которая считается «приемлемой», то во многих культурах женщины вынуждены скрывать свое недовольство.
Вместе с тем, когда злость считается неприемлемой, люди остаются в состоянии возбуждения и не обращают внимания на то, что происходит вокруг, не могут регулировать поведение и сосредоточены только на своем внутреннем эмоциональном состоянии.
Они, как правило, испытывают чрезмерное физиологическое возбуждение, чувствуют тревогу и раздражительность, но не проявляют никаких внешних признаков эмоциональной реакции. Представьте, как это сбивает с толку супруга или друзей!
Но даже если мы выразим гнев, не факт, что нам станет лучше. Во-первых, часто в состоянии ярости мы не способны ясно мыслить. Во-вторых, злость не рассеивается автоматически, когда ее высвобождают. Гнев часто питается сам собой: выражение его словами или действиями не облегчает управление им, порой это только увеличивает интенсивность чувства.
И, конечно, когда чувство злости усиливается, это наносит еще больший ущерб тем, кто находится в непосредственной близости.
Так как же вести себя в неприятных обстоятельствах?
Со злостью нужно уметь работать, и для этого есть свои инструменты.
Когда мы говорим кому-то, что злимся, это приносит чувство облегчения, особенно когда мы также объясняем причину. Психологи считают, что облегчение возникает не в результате того, что мы выплеснули гнев, а потому, что мы выявили обстоятельства, вызывающие его, и нашли решение проблемы.
Исследования показывают, что способность правильно распознавать эмоции и говорить о них прямо, чтобы почувствовать себя понятыми, помогает рассеять негативные чувства. И физиологическое возбуждение, которое сопровождает это состояние, также резко снижается.
Так что все дело в том, как именно мы злимся. Поэтому прежде всего поработайте над тем, чтобы не реагировать на каждое крошечное неприятное обстоятельство, и научитесь в каждой ситуации находить путь к конструктивному решению.
8 тактик управления гневом
- Сделайте три глубоких вдоха. Когда вы злитесь, ваше тело напрягается. Глубокое дыхание снимет напряжение и поможет снизить уровень внутреннего гнева.
- Смените обстановку. Самый быстрый способ отвлечься от постоянного источника гнева - это прогуляться пять минут, чтобы подышать свежим воздухом. Застряли в пробке? Сделайте мысленный побег, включив радио и напевая во весь голос.
- Каковы истинные причины вашей злости? Под чувством гнева часто скрываются наши самые сокровенные страхи. В ситуации, вызывающей злость, спросите себя, какие глубокие страхи она может вызывать в вас.
- Отпустите то, что вам неподвластно. Вы можете изменить только себя и свои реакции, но не то, как другие поступают по отношению к вам. Злость не исправит ситуацию, а лишь заставит чувствовать себя хуже. Если кто-то постоянно вызывает ваш гнев, сосредоточьтесь на неприятной ситуации и найдите решение.
- Выражайте свое недовольство, но корректно. Обязательно сначала подумайте и используйте нужные тон и слова, лишенные эмоциональной нагрузки. В неконфликтной манере заявите, что вы злитесь, обозначьте ситуацию, которая вас злит, и объясните почему.
- Будьте деликатны и осторожны. Есть ситуации, в которых выражение гнева чревато бедой. Ревнивый или жесткий по характеру партнер - одна из них. Обратитесь к другу за советом - вы можете прийти к некоторым решениям, о которых даже не догадывались.
- Будьте настойчивыми, а не агрессивными, выражая недовольство. Настойчивость требует конструктивного, ненасильственного, но эффектного выражения эмоций для достижения цели. Может помочь, если вы отрепетируете свой ответ.
- Делайте положительные заявления. Пусть в вашем лексиконе хранится несколько высказываний, которые вы будете говорить себе, если чувствуете, что надвигается приступ злости. Они будут напоминать вам, что вы в состоянии выбирать свое поведение, вместо того чтобы реагировать на уровне инстинктов. Например, вы можете сказать: «Я могу позаботиться о своих потребностях» или «Его потребности так же важны, как и мои», или «Я могу делать правильный выбор».