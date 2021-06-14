Психология
14.06.2021, 13:21

Вредно ли сдерживать гнев? Что говорят психологи и ученые

 
+ 8 тактик управления гневом
Photo by Andrea Piacquadio from Pexels
Многие считают, что сдерживать гнев вредно, потому что мы не даем выйти пару наружу — давление внутри нас усиливается, а это, в свою очередь, плохо влияет на наше здоровье, пишет сайт Здоровье Mail.Ru.

Действительно, психологи говорят о том, что человек, который не умеет злиться, заедает невышедшую дозу гнева и, как следствие, набирает лишний вес; а кто не умеет сказать «нет»‎ - соглашается на любую просьбу о помощи, и в итоге у него не останется ни времени, ни сил на личные дела. В этом контексте уметь злиться - навык полезный.

Но предположим, кто-то сильно нас подставил. Нам это очень неприятно, даже нет - мы в ярости. Будет ли полезнее для нашего здоровья, если мы громко закричим, раскидаем посуду и начнем бить кулаками по стенам - то есть дадим выйти всему пару?

Если я злюсь, что лучше: терпеть или кричать?

На самом деле внезапные вспышки ярости или продолжительный гнев вредны.

Вот как это можно объяснить с точки зрения физиологии. Когда мы злимся, наше лицо краснеет, челюсть сжимается, а сердце начинает биться быстрее, готовясь к битве или бегству. Тело запасается жиром на случай, если вам понадобится дополнительная энергия. Если жирные кислоты не используются (а ведь должны они быть куда-то направлены, раз уж их вызвали), то в конечном итоге они могут прилипнуть к стенкам артерий, а эти отложения будут способствовать сердечным заболеваниям.

Каждый раз, когда ваше кровяное давление повышается, у вас могут остаться рубцы, оставленные крошечными травмами, на стенках коронарной артерии, которые, в свою очередь, также могут способствовать сердечным заболеваниям.

Один случайный шрам - не проблема, но теоретически, при повторении вспышек гнева, вред может начать накапливаться. Здоровое сердце справится с этим, но если у вас есть сердечно-сосудистые заболевания, например ишемическая болезнь сердца, то в редких случаях внезапное повышение артериального давления может вызвать освобождение жировых отложений внутри стенки артерии, а затем закупорку артерии - в таких ситуациях кровь не может достичь сердца. Результатом является сердечный приступ, а если кровь не сможет достичь мозга - инсульт.

Кроме того, гнев, как сильная эмоция, которая сопровождается возбуждением нервной системы, оказывает воздействие на весь организм: он разъедает как нашу сердечно-сосудистую систему, так и кишечник, и нервную систему.

Получается, нужно молчать и сдерживаться, когда злишься?

Людям сложно справляться с гневом и другими негативными эмоциями, а поскольку гнев - сильная негативная эмоция, доставляющая окружающим людям дискомфорт, широко распространены табу на его выражение. И если для мужчин гнев часто является одной из немногих эмоций, которая считается «приемлемой», то во многих культурах женщины вынуждены скрывать свое недовольство.

Поэтому никто не учится управлять агрессией должным образом. Люди могут даже не осознавать, что они злятся, или скрывать гнев, пока тот не вырвется в виде обидных слов или поступков.

Вместе с тем, когда злость считается неприемлемой, люди остаются в состоянии возбуждения и не обращают внимания на то, что происходит вокруг, не могут регулировать поведение и сосредоточены только на своем внутреннем эмоциональном состоянии.

Они, как правило, испытывают чрезмерное физиологическое возбуждение, чувствуют тревогу и раздражительность, но не проявляют никаких внешних признаков эмоциональной реакции. Представьте, как это сбивает с толку супруга или друзей!

Но даже если мы выразим гнев, не факт, что нам станет лучше. Во-первых, часто в состоянии ярости мы не способны ясно мыслить. Во-вторых, злость не рассеивается автоматически, когда ее высвобождают. Гнев часто питается сам собой: выражение его словами или действиями не облегчает управление им, порой это только увеличивает интенсивность чувства.

И, конечно, когда чувство злости усиливается, это наносит еще больший ущерб тем, кто находится в непосредственной близости.

Так как же вести себя в неприятных обстоятельствах?

Со злостью нужно уметь работать, и для этого есть свои инструменты.

Когда мы говорим кому-то, что злимся, это приносит чувство облегчения, особенно когда мы также объясняем причину. Психологи считают, что облегчение возникает не в результате того, что мы выплеснули гнев, а потому, что мы выявили обстоятельства, вызывающие его, и нашли решение проблемы.

Исследования показывают, что способность правильно распознавать эмоции и говорить о них прямо, чтобы почувствовать себя понятыми, помогает рассеять негативные чувства. И физиологическое возбуждение, которое сопровождает это состояние, также резко снижается.

И не будем забывать про преимущества способности испытывать злость: это отличный мотиватор для перемен, она побуждает говорить о том, что нас беспокоит.

Так что все дело в том, как именно мы злимся. Поэтому прежде всего поработайте над тем, чтобы не реагировать на каждое крошечное неприятное обстоятельство, и научитесь в каждой ситуации находить путь к конструктивному решению.

8 тактик управления гневом

  1. Сделайте три глубоких вдоха. Когда вы злитесь, ваше тело напрягается. Глубокое дыхание снимет напряжение и поможет снизить уровень внутреннего гнева.
  2. Смените обстановку. Самый быстрый способ отвлечься от постоянного источника гнева - это прогуляться пять минут, чтобы подышать свежим воздухом. Застряли в пробке? Сделайте мысленный побег, включив радио и напевая во весь голос.
  3. Каковы истинные причины вашей злости? Под чувством гнева часто скрываются наши самые сокровенные страхи. В ситуации, вызывающей злость, спросите себя, какие глубокие страхи она может вызывать в вас.
  4. Отпустите то, что вам неподвластно. Вы можете изменить только себя и свои реакции, но не то, как другие поступают по отношению к вам. Злость не исправит ситуацию, а лишь заставит чувствовать себя хуже. Если кто-то постоянно вызывает ваш гнев, сосредоточьтесь на неприятной ситуации и найдите решение.
  5. Выражайте свое недовольство, но корректно. Обязательно сначала подумайте и используйте нужные тон и слова, лишенные эмоциональной нагрузки. В неконфликтной манере заявите, что вы злитесь, обозначьте ситуацию, которая вас злит, и объясните почему.
  6. Будьте деликатны и осторожны. Есть ситуации, в которых выражение гнева чревато бедой. Ревнивый или жесткий по характеру партнер - одна из них. Обратитесь к другу за советом - вы можете прийти к некоторым решениям, о которых даже не догадывались.
  7. Будьте настойчивыми, а не агрессивными, выражая недовольство. Настойчивость требует конструктивного, ненасильственного, но эффектного выражения эмоций для достижения цели. Может помочь, если вы отрепетируете свой ответ.
  8. Делайте положительные заявления. Пусть в вашем лексиконе хранится несколько высказываний, которые вы будете говорить себе, если чувствуете, что надвигается приступ злости. Они будут напоминать вам, что вы в состоянии выбирать свое поведение, вместо того чтобы реагировать на уровне инстинктов. Например, вы можете сказать: «Я могу позаботиться о своих потребностях» или «Его потребности так же важны, как и мои», или «Я могу делать правильный выбор».
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