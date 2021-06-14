Израиль стал первой страной в мире, запретившей продажу натурального меха

Израиль первым в мире запретил продажу изделий из натурального меха, сообщает издание The Jerusalem Post. Поправки в местный закон подписала министр охраны окружающей среды Израиля Гила Гамлиэль.

“Использование кожи и меха диких животных для индустрии моды аморально и, безусловно, не является необходимостью. Новый закон сделает израильский рынок более экологичным и добрым к животным”, - заявила она.

Соответствующая поправка к законодательству вступит в силу через шесть месяцев. Основатель международной антимеховой коалиции (IAFC) Джейн Халеви заявила, что организация продвигала в Израиле этот законопроект с 2009 года. По данным Animals Now, инициативу поддержали 86% израильтян.

Американский штат Калифорния запретил продажу изделий из меха в 2019 году. Также губернатор штата ввел запрет на использовие диких животных (слонов, тигров и медведей) в цирковых представлениях.