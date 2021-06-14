Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года

Лев. Наступает время любви и поисков второй половинки. Львы - далеко не самый романтичный и любящий знак Зодиака, но даже несмотря на это их флирт будет чем-то особенным для окружающих. Они смогут покорить множество сердец, но и наживут при этом врагов. Стоит научиться отличать друзей от хитрых завистников. В целом астрологи советуют быть учтивыми с окружающими. Это поможет не вступать в конфликты. Эта неделя прекрасно подходит для путешествий, смены обстановки, посещения неизвестных мест, покупок и развлечений.

Рак. Звезды и планеты дадут Ракам все необходимое для успеха на любом фронте: силу воли, выносливость, оптимизм. Единственное, что у этих людей может быть в недостатке - интуиция. На работе Раки могут столкнуться с мощной оппозицией, но все разрешится в их пользу. Нужно лишь немного потерпеть. Не исключено, что Раков начнут разрывать внутренние противоречия. Принятие решений будет даваться нелегко, но максимально рациональный подход и осторожность не дадут совершить ошибку.

Близнецы. Завершение коридора затмений прекрасно скажется на самочувствии и настроении Близнецов. Эта неделя станет временем расцвета сил у людей данного Знака Зодиака. Большие успехи в любви и в делах, в работе и финансовой сфере могут спровоцировать у окружающих появление зависти. Особый успех ожидает тех, кто занят в творческой сфере. Такие Близнецы получат вдохновение и мотивацию. С понедельника по субботу можно смело отправляться на шопинг, баловать себя чем-то новым.

Телец. Тельцам стоит избавиться от привычек, которые превращают человека в неудачника. Если таковых нет, это не значит, что процесс саморазвития должен быть остановлен. Астрологи настоятельно советуют Тельцам заниматься самообразованием и поисками истины. Их ждет много нового и интересного. Можно заниматься поисками духовных наставников, ведь люди порой являются источником знаний, сами того не подозревая. Также эксперты рекомендуют Тельцам больше двигаться, заниматься спортом и не унывать, если что-то пойдет не так. Вселенная на их стороне.

Овен. Овнам необходимо сделать перестановку мебели. Это поможет избавиться от болезней и наладить гармонию. Также в начале недели можно сделать уборку, навести порядок. Наступает время освобождения от всего лишнего, поэтому можно выбросить хлам, ненужные и сломанные вещи. Большой успех ожидает Овнов в амурной сфере. Любовные дела пойдут в гору уже с понедельника, особенно у тех, кто находится в поисках. Тем, кто в отношениях, можно попробовать перевести их на новый уровень.

Дева. У Дев начинается время поисков компромиссов как с врагами, так и с близкими людьми. Всем семейным представителям Знака стоит воспользоваться обрядом на примирение и любовь в семье. Звезды подарят Девам мощную харизму, которую можно использовать в деловой и любовной сфере. Это значит, что наступает время поисков второй половинки, романтики и свиданий. Астрологи рекомендуют не оставаться в стороне, если у кого-то из близких или друзей возникнут проблемы. Помощь окружающим подарит Девам много позитивных эмоций.

Весы. Весам звезды и планеты помогут в решении кармических задач, в очищении кармы в целом. Ночные светила направят этих людей по верному пути, помогут им стать лучшей версией себя. Также эта неделя прекрасно подходит для получения знаний, смены работы, открытия бизнеса и деловых переговоров. Не стоит формировать в себе пустые амбиции. Если появится какая-то цель, нужно будет подкреплять ее действиями. Не нужно ждать, когда Вселенная поможет обрести уверенность в себе. Нужно самим делать первый шаг без страха и сомнений.

Скорпион. Энергетические потоки после перехода Марса в созвездие Льва очень сильны и положительны уже с понедельника. Это значит, что Скорпионы смогут быстро включиться в работу и начать неделю с позитивной ноты. Все, что им нужно, - это научиться управлять своей энергией. Мощная энергия, порожденная Марсом, будет нуждаться в стабилизации. Не стоит распылять свои силы и время на бессмысленные дела и задачи. У Скорпионов есть важные незаконченные миссии, которые требуют внимания.

Стрелец. Стрельцам астрологи советуют заняться здоровьем и энергетикой. У Стрельцов есть все шансы сделать свою жизнь лучше. Также звезды помогут им заранее узнать о возможных последствиях недавно принятых решений. Можно смело начинать новые дела. Результат не заставит себя ждать. Главное - не торопиться, а принимать решения взвешенно и осторожно. Также Стрельцам можно смело строить планы на будущее. Это идеальное время для активности во всех сферах.