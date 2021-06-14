Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Овен. Овнам необходимо сделать перестановку мебели. Это поможет избавиться от болезней и наладить гармонию. Также в начале недели можно сделать уборку, навести порядок. Наступает время освобождения от всего лишнего, поэтому можно выбросить хлам, ненужные и сломанные вещи. Большой успех ожидает Овнов в амурной сфере. Любовные дела пойдут в гору уже с понедельника, особенно у тех, кто находится в поисках. Тем, кто в отношениях, можно попробовать перевести их на новый уровень.
Телец. Тельцам стоит избавиться от привычек, которые превращают человека в неудачника. Если таковых нет, это не значит, что процесс саморазвития должен быть остановлен. Астрологи настоятельно советуют Тельцам заниматься самообразованием и поисками истины. Их ждет много нового и интересного. Можно заниматься поисками духовных наставников, ведь люди порой являются источником знаний, сами того не подозревая. Также эксперты рекомендуют Тельцам больше двигаться, заниматься спортом и не унывать, если что-то пойдет не так. Вселенная на их стороне.
Близнецы. Завершение коридора затмений прекрасно скажется на самочувствии и настроении Близнецов. Эта неделя станет временем расцвета сил у людей данного Знака Зодиака. Большие успехи в любви и в делах, в работе и финансовой сфере могут спровоцировать у окружающих появление зависти. Особый успех ожидает тех, кто занят в творческой сфере. Такие Близнецы получат вдохновение и мотивацию. С понедельника по субботу можно смело отправляться на шопинг, баловать себя чем-то новым.
Рак. Звезды и планеты дадут Ракам все необходимое для успеха на любом фронте: силу воли, выносливость, оптимизм. Единственное, что у этих людей может быть в недостатке - интуиция. На работе Раки могут столкнуться с мощной оппозицией, но все разрешится в их пользу. Нужно лишь немного потерпеть. Не исключено, что Раков начнут разрывать внутренние противоречия. Принятие решений будет даваться нелегко, но максимально рациональный подход и осторожность не дадут совершить ошибку.
Лев. Наступает время любви и поисков второй половинки. Львы - далеко не самый романтичный и любящий знак Зодиака, но даже несмотря на это их флирт будет чем-то особенным для окружающих. Они смогут покорить множество сердец, но и наживут при этом врагов. Стоит научиться отличать друзей от хитрых завистников. В целом астрологи советуют быть учтивыми с окружающими. Это поможет не вступать в конфликты. Эта неделя прекрасно подходит для путешествий, смены обстановки, посещения неизвестных мест, покупок и развлечений.
Дева. У Дев начинается время поисков компромиссов как с врагами, так и с близкими людьми. Всем семейным представителям Знака стоит воспользоваться обрядом на примирение и любовь в семье. Звезды подарят Девам мощную харизму, которую можно использовать в деловой и любовной сфере. Это значит, что наступает время поисков второй половинки, романтики и свиданий. Астрологи рекомендуют не оставаться в стороне, если у кого-то из близких или друзей возникнут проблемы. Помощь окружающим подарит Девам много позитивных эмоций.
Весы. Весам звезды и планеты помогут в решении кармических задач, в очищении кармы в целом. Ночные светила направят этих людей по верному пути, помогут им стать лучшей версией себя. Также эта неделя прекрасно подходит для получения знаний, смены работы, открытия бизнеса и деловых переговоров. Не стоит формировать в себе пустые амбиции. Если появится какая-то цель, нужно будет подкреплять ее действиями. Не нужно ждать, когда Вселенная поможет обрести уверенность в себе. Нужно самим делать первый шаг без страха и сомнений.
Скорпион. Энергетические потоки после перехода Марса в созвездие Льва очень сильны и положительны уже с понедельника. Это значит, что Скорпионы смогут быстро включиться в работу и начать неделю с позитивной ноты. Все, что им нужно, - это научиться управлять своей энергией. Мощная энергия, порожденная Марсом, будет нуждаться в стабилизации. Не стоит распылять свои силы и время на бессмысленные дела и задачи. У Скорпионов есть важные незаконченные миссии, которые требуют внимания.
Стрелец. Стрельцам астрологи советуют заняться здоровьем и энергетикой. У Стрельцов есть все шансы сделать свою жизнь лучше. Также звезды помогут им заранее узнать о возможных последствиях недавно принятых решений. Можно смело начинать новые дела. Результат не заставит себя ждать. Главное - не торопиться, а принимать решения взвешенно и осторожно. Также Стрельцам можно смело строить планы на будущее. Это идеальное время для активности во всех сферах.
Козерог. У Козерогов начинается очень благоприятное время для поиска второй половинки, свиданий, перевода отношений на новый уровень. Можно признаваться в любви и предлагать любимому человеку съехаться, сыграть свадьбу. Перед таким ответственным шагом лучше хорошенько подумать. В начале отношений важно пользоваться гороскопом знакомств, чтобы заранее узнать, как они могут сложиться. Если кому-то из близких людей понадобится психологическая поддержка, лучше ее оказать. Козерогам не стоит бросать в беде тех, кто им дорог.
Водолей. Сейчас положение планет и звезд для Водолеев очень благоприятное. Это значит, что многие дела обретут успех. Тем не менее некоторых Водолеев удача будет обходить стороной. На то может быть несколько важных причин. Стоит быть внимательнее на работе и в обращении с деньгами. Халатность может очень дорого стоить представителям этого Знака. Астрологи рекомендуют здраво оценивать свои возможности. Не нужно без оглядки идти вперед там, где лучше выждать удобный момент.
Рыбы. Неделя весьма удачная и позитивная, но многим может не понравиться тот факт, что Рыбы вырвались в лидеры. Кризисные ситуации могут возникнуть и в любовной сфере. Ссоры и конфликты в семье будут больно бить в самое сердце, поэтому лучше не развивать скандалы, а действовать мудро, без криков. Астрологи советуют не ставить близким людям ультиматумов и не заставлять их чувствовать вину.
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Тяжелее всего добиться успеха на этой неделе будет знакам Зодиака, которые не доводят дела до конца. Этот минус нужно исправить, если они хотят быть на коне. Удачной вам недели и хорошего настроения.