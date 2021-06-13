Что такое маскне? Как ношение маски вызывает различные типы заболеваний на лице, включая розацеа, экзему и акне

“Команда Больницы Королевского колледжа Лондона изучила все формы средств индивидуальной защиты лица, включая защитные маски, козырьки, защитные очки, хирургические маски и респираторы. Статья, опубликованная в British Medical Journal, была написана с тем, чтобы помочь врачам и специалистам диагностировать “маскне” и выявлять высыпания на коже, не связанные со средствами индивидуальной защиты”, — говорится в публикации.

“В статье представлен ряд изображений, демонстрирующих различные типы кожных заболеваний лица, напрямую вызванных ношением маски. Эти изображения были использованы для создания блок-схемы, которой специалисты могут следовать, чтобы лучше диагностировать и, в свою очередь, лечить конкретное состояние”, — сообщает газета.

“Пандемия коронавируса привела к заметному увеличению числа людей, носящих средства индивидуальной защиты (СИЗ), особенно маски (…). Термин “маскне” становится все более популярным во времена пандемии — его используют для описания нескольких состояний кожи лица, вызванных ношением маски. Люди часто покупают дорогие, но потенциально неэффективные средства для лечения этих состояний, поэтому исследователи Больницы Королевского колледжа решили улучшить диагностику”, — пишет Daily Mail. (…)

“Основываясь на ограниченных доступных доказательствах, можно сказать, что акне, связанные с маской, и ирритантный контактный дерматит являются наиболее распространенными дерматозами лица, связанными с ношением маски”, — пишут ученые.

“Кросс-секционное исследование 833 сотрудников медицинских школ в Таиланде помогло частично получить информацию для этого исследования, включая медицинских и немедицинских работников. Это исследование показало, что 54% участников исследования сообщали о случаях побочных реакций кожи на ношение хирургических или тканевых масок”, — говорится в статье.