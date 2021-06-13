Ковид на нервах. Как пандемия вернула богатые страны к проблеме психического здоровья

Если с этим ничего не делать, то все попытки привлечь внимание к проблеме психического здоровья и начать решать ее силами здравоохранения будут сведены на нет даже в тех государствах, которые могут себе это позволить, предупредил клуб 38 богатых стран ОЭСР. А выход из коронакризиса окажется еще более долгим и затратным.

“Долгие годы отпущенные ресурсы были неадекватны, однако общий уровень психического неблагополучия оставался относительно стабильным последние 20 лет на уровне около 18% населения стран ОЭСР. Ковидный кризис сломал этот тренд в 2020 году”, — говорится в свежем исследовании организации.

За эти два десятилетия ключевой показатель — число самоубийств — сократился на 21%. Аналогичные данные за полтора года пандемии пока недоступны, но другие указывают на обострение: уровень беспокойства, тревоги и депрессии вырос повсеместно, а во многих странах удвоился.

И особенно пострадала молодежь, отмечает ОЭСР.

В чем проблема



Поводов выйти из равновесия за последние полтора года было хоть отбавляй, и молодые люди приняли основной удар. Локдаун лишил народ общения и развлечений, сломал привычный распорядок жизни. Последовавший кризис породил безработицу и финансовые проблемы.

К тому же все силы систем здравоохранения были брошены на борьбу с пандемией в ущерб лечению других болезней. Врачей и коек не хватало даже для больных раком и сердцем, и пациенты с психическими расстройствами вновь отправились в конец длиннющей очереди к врачу.

А нужно туда многим. В разгар пандемии в ухудшении душевного состояния признавались 44% австрийцев, 41% американцев и 78% австралийцев. Даже в Южной Корее и Новой Зеландии, быстро приструнивших вирус, таких было больше трети населения, показывали опросы.



В целом, согласно приведенной в исследовании статистике, каждый второй человек хотя бы раз в жизни сталкивается с психическими проблемами. Те, у кого подобные состояния переходят в хронические, сложнее устраиваются в жизни, им тяжелее в учебе, сложнее найти работу и вести полноценную жизнь.