ФОТО | Не сговариваясь? Смотрите, какие наряды выбрали Кейт Миддлтон и Джилл Байден для своей первой встречи

Для мероприятия Кейт выбрала элегантное платье цвета фуксии от Alexander McQueen, бежевые туфли-лодочки на высоком каблуке, дополнив образ лаконичной сумочкой в тон, кольцом с изумрудом и золотыми серьгами-кольцами. Широкий пояс элегантно подчеркнул стройную фигуру герцогини.

Джилл Байден была одета в белое платье, неоново-розовый блейзер и бежевые туфли с острым носком. Первая леди США дополнила образ длинным жемчужным ожерельем и серьгами-камнями.

Во время семинара Миддлтон и Байден поговорили о расширении прав и возможностей женщин и детей вместе с британскими экспертами в области образования.

Когда первая леди США и герцогиня Кембриджская вошли в кабинет, дети встретили их молчанием.

“Это самый тихий класс из всех, где я была”, — передает слова Кейт издание Daily Express.

Официальная встреча Кейт и Джилл состоялась в преддверии саммита “Большой семерки”, в котором герцогиня 11 июня приняла участие вместе со своим мужем принцем Уильямом, королевой Елизаветой II, принцем Чарльзом и его супругой Камиллой.