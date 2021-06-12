"Я плакала утром, днем и вечером". Пять стадий психологических реакций на онкологический диагноз

Модель Кюблер-Росс (пять этапов принятия смертельной болезни пациентом) была сформулирована в 1969 году, я с ней познакомилась в 2017-м, когда узнала свой онкологический диагноз и меня психологически “штормило”. Эта модель принятия относится не только к тяжелым диагнозам, но также к любым сложным психоэмоциональным жизненным ситуациям.

Психолог во время моей психотерапии ступенями нарисовал эти стадии на бумаге и сказал, что мне станет значительно легче, если я смогу психологически прийти от шока и отрицания к стадии смирения или принятия собственного диагноза.

Шок. Отрицание и изоляция

В тот момент, когда я получила результаты своих обследований — ультросонографии и маммографии, я не поняла ни слова, даже понятного, но пугающего слова “рак” в этих заключениях не было. Было слово “новообразование” или непонятное “Сa gl.mammmae dxt.susp.

Между визитом к онкологу и получением результатов обследований есть временной промежуток. В этот промежуток я осуществляла мучительные поиски информации и расшифровывала медицинские заключения в интернете, никак не могла примерить прочитанное на себя и плакала. Я плакала утром, днем и вечером, скрывая от детей свои слезы, плакала, глядя на смеющиеся семьи, потому что они были счастливы, а я уже никогда не буду, плакала на пляже у моря, думая, что я в последний раз вижу морской пейзаж, давилась слезами, когда целовала детей в макушки.

Однако внутри у меня было ощущение, что во время визита к доктору он скажет, что ничего похожего на онкологию у меня нет. Я побывала у трех разных специалистов, выслушала трижды подтверждение поставленного диагноза и определилась с лечащим врачом. Я считаю, что важно испытывать доверие к доктору, оно возникает, когда специалист компетентен и может дать полную информацию о диагнозе, четко опишет предусмотренный для данного заболевания протокол лечения, сможет ответить на все заданные вопросы.