В России хотят запретить суррогатное материнство для иностранцев

Законопроект подготовили депутаты Петр Толстой, Василий Пискарев, Николай Земцов, Инга Юмашева и сенатор Маргарита Павлова. Текст документа опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Помимо запрета на услуги суррогатных матерей для иностранцев и лиц без гражданства они предложили разрешить их только состоящим в браке гражданам России, либо одиноким женщинам-гражданкам России, для которых вынашивание ребенка невозможно по медицинским показаниям, а также наделить детей, рожденных суррогатными матерями для иностранцев до вступления в силу запрета, гражданством России.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он направлен “на обеспечение безопасности наиболее уязвимой категории людей”.

О запрете на пользование услугами суррогатного материнства для иностранцев в России заговорили после того, как в Москве против врачей возбудили уголовное дело о торговле детьми. Помимо врачей обвиняемыми по делу стали директор центра по суррогатному материнству, юристы, переводчик, курьер и суррогатные матери.

Дело было возбуждено после того, как в январе 2020 года в квартире в Одинцовском районе Подмосковья нашли умершего младенца и еще четырех детей, которых, как выяснилось, родили суррогатные матери для иностранцев.

Несмотря на то, что в России разрешено суррогатное материнство, в том числе для иностранных граждан и в том числе на коммерческой основе, следствие посчитало, что врачи, суррогатные матери и другие фигуранты совершили преступление, действуя в составе организованной группы. Лидером этой группы, по версии следствия, был известный юрист в области репродуктивного права Константин Свитнев.

В деле 11 эпизодов, которые касаются рождения 14 детей для четырех иностранных семей — трех филиппинских и одной тайской. Почти всех детей — кроме троих, которых полицейские нашли в подмосковной квартире, — родители забрали и увезли из России. О судьбе изъятых детей ничего неизвестно. Ходатайства адвокатов предоставить хотя бы справки о состоянии здоровья детей суд не удовлетворяет.