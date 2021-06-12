Со скольки лет вы себя помните? Ученые назвали точный возраст

Таким образом, то, что многие люди предоставляют, когда их спрашивают об их самом раннем воспоминании, не является границей или началом водораздела, до которого нет воспоминаний. Скорее, похоже, существует пул потенциальных воспоминаний, из которых берутся и взрослые, и дети.

"И мы считаем, что люди с двухлетнего возраста помнят многое, чего не осознают. По двум причинам. Во-первых, очень легко заставить людей вспомнить более ранние воспоминания, просто спросив их, каковы их самые ранние воспоминания, а затем попросив их еще несколько. Затем они начинают вспоминать еще более ранние воспоминания — иногда вплоть до полного годом ранее. Это как заправить насос: как только вы запустите его, он самовосстанавливается. Во-вторых, мы задокументировали, что эти ранние воспоминания систематически ошибочно датируются. Снова и снова мы обнаруживаем, что люди думают, что они были старше, чем они были на самом деле в их ранних воспоминаниях".