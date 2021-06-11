ВИДЕО | Парализованный выпускник неожиданно встал и пошел за дипломом. Вся школа аплодировала ему стоя

Go ahead and try to keep a dry eye through this. In 2018, Laurel High School’s Hayden Hamilton was paralyzed from the neck down after a hit in a high school football game. Tonight HE WALKED!!!! To get his diploma at graduation - and then got a standing ovation. pic.twitter.com/pRczqXJUbK — Mike White (@mwhiteburgh) June 5, 2021

К изумлению всех присутствующих — своей девушки, учителей, одноклассников, бывших товарищей по команде, родителей учеников — мальчик встал с кресла и прошел около девяти метров, опираясь на ходунки. Сначала стояла абсолютная тишина, а затем школьный стадион разразился аплодисментами.

Когда Хейдена спросили, что он чувствовал в тот момент, мальчик ответил: “Это было лучше, чем любой тачдаун, который у меня когда-либо был”. В американском футболе тачдаун — способ набора очков, когда игрок доставляет мяч в энд-зону соперника.

Церемония награждения выпускников проходила на том самом поле, на котором в 2018 году Хейден получил травму позвоночника, изменившую его жизнь. Было парализовано все его тело ниже шеи. Годы спустя появился прогресс — теперь Хейден способен двигаться. По словам врача, сначала мальчику сказали, что он никогда не сможет ходить, но, как показала жизнь, это оказалось неправдой.

“Мне кажется, круто, что я сделал это именно на том поле, на котором все произошло. Я просто хотел снова пройтись по нему, потому что не смог сделать это в тот вечер. Я бы сказал, что это было моей главной целью”, — признался Хейден.

О том, что Хейден снова может передвигаться, до церемонии знали только его родители. “Я был в шоке. Он на все сто заслужил эти стоячие овации”, — поделился своими эмоциями друг Хейдена, Кобе.

На ролик обратили внимание такие звезды, как актер Марк Уолберг и игрок в американский футбол Райан Шазьер. Когда-то Шазьеру тоже приходилось заново учиться ходить из-за травмы, полученной в 2017 году.

“Поздравляю, @haydenhamilton_!!! Поистине вдохновляет во всех смыслах”, — написал Уолберг в Твиттере.