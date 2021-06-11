Я – мама
11.06.2021, 21:17

ВИДЕО | Парализованный выпускник неожиданно встал и пошел за дипломом. Вся школа аплодировала ему стоя

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Photo by Emily Ranquist from Pexels
Хейден Хэмилтон из американского города Питтсбурга был парализован три года назад, получив травму во время игры в футбол. Несмотря на свое состояние, Хейден решил получить диплом об окончании школы без помощи инвалидного кресла, пишет портал для родителей CHIPS Journal.

К изумлению всех присутствующих — своей девушки, учителей, одноклассников, бывших товарищей по команде, родителей учеников — мальчик встал с кресла и прошел около девяти метров, опираясь на ходунки. Сначала стояла абсолютная тишина, а затем школьный стадион разразился аплодисментами.

Когда Хейдена спросили, что он чувствовал в тот момент, мальчик ответил: “Это было лучше, чем любой тачдаун, который у меня когда-либо был”. В американском футболе тачдаун — способ набора очков, когда игрок доставляет мяч в энд-зону соперника.

Церемония награждения выпускников проходила на том самом поле, на котором в 2018 году Хейден получил травму позвоночника, изменившую его жизнь. Было парализовано все его тело ниже шеи. Годы спустя появился прогресс — теперь Хейден способен двигаться. По словам врача, сначала мальчику сказали, что он никогда не сможет ходить, но, как показала жизнь, это оказалось неправдой.

“Мне кажется, круто, что я сделал это именно на том поле, на котором все произошло. Я просто хотел снова пройтись по нему, потому что не смог сделать это в тот вечер. Я бы сказал, что это было моей главной целью”, — признался Хейден.

О том, что Хейден снова может передвигаться, до церемонии знали только его родители. “Я был в шоке. Он на все сто заслужил эти стоячие овации”, — поделился своими эмоциями друг Хейдена, Кобе.

На ролик обратили внимание такие звезды, как актер Марк Уолберг и игрок в американский футбол Райан Шазьер. Когда-то Шазьеру тоже приходилось заново учиться ходить из-за травмы, полученной в 2017 году.

“Поздравляю, @haydenhamilton_!!! Поистине вдохновляет во всех смыслах”, — написал Уолберг в Твиттере.

“Хейден, это потрясающе, чувак. Так горжусь тобой”, — прокомментировал Шазьер.

Хейден сказал, что не волнуется по поводу того, сможет ли он когда-либо ходить без помощи ходунков. “Я просто хочу, чтобы с каждым днем мне становилось лучше”, — подчеркнул он.

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