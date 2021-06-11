"Ребенок — это не телефон и не новое платье". Мама одного ребенка попросила не требовать от нее родить еще

““Но ведь ей будет одиноко!“ Одиноко с кучей друзей ее возраста, с огромным количеством родственников с обеих сторон? Нет, не будет. Одиноко ей будет, если она будет чувствовать, что родители решили вкладываться в ее братьев и сестер, но не в нее. “Ой, ну вы же не такие…“ Ну конечно. Я очень занята, я работаю полный день, а все свободное время провожу с дочкой. С какой стати мне хотеть брать на себя еще больше забот? “Ну дети же — это радость, и у вас должно находиться на них время”. И, наконец, мое любимое — “А что, если она умрет? Что тогда? Вы же не оставите после себя потомства”. Я не королевской крови, я не нуждаюсь в наследнике и еще одном про запас. И уверяю вас — если, не дай бог, с моим ребенком что-то случится, я не задержусь на этом свете. “Да, но если у вас останется еще один ребенок, вам будет для чего жить…” В общем, советую — если вы спросили кого-то, хочет ли он еще детей, и услышали в ответ “нет”, примите это “нет“ и занимайтесь своей жизнью. Потому что никто не станет рожать еще детей, если он их просто не хочет. И, скажем прямо, это его решение — рожать или не рожать — ну никак вас не касается”, — заключила мама.

