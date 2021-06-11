"Ребенок — это не телефон и не новое платье". Мама одного ребенка попросила не требовать от нее родить еще(1)
Самое главное, что вы узнаете, родив первенца, состоит в следующем: окружающие люди имеют собственное мнение по поводу всего, что вам нужно делать в отношении собственного ребенка (и как вам вообще нужно жить). Причем каждый непременно старается это мнение до вас донести. Любое решение — станете вы кормить грудью или смесью, будете практиковать совместный сон или укладывать ребенка в кроватку, решите сидеть в декрете или выйдете на работу — будет раскритиковано и прокомментировано.
Одна мама запустила в соцсети Reddit тред, посвященный проблеме, с которой она лично столкнулась после рождения ребенка — помимо прочего, люди обожают обсуждать количество детей, которых вы произвели на свет, и агитировать тех, кто решил остановиться на одном ребенке, родить еще.
“Если вы спрашиваете кого-то, будут ли у него еще дети, и этот человек доходчиво вам объясняет, почему нет, то не воспринимайте это как приглашение попробовать уговорить его изменить свое решение! Ребенок — это не телефон, не новое платье: не что-то, что я приобрела и теперь вот должна прикупить еще. Когда я говорю, что люблю этого ребенка больше всего на свете и совсем не уверена в том, что у меня хватит любви для еще одного, не нужно меня убеждать, что у меня хватит. У моих родителей трое детей, и я знаю, основываясь на собственном опыте, что родительская любовь далеко не всегда распределяется поровну”, — отметила женщина.
“Когда я говорю, что собираюсь сделать все, чтобы обеспечить своей дочке хорошую жизнь, чтобы она ни в чем не нуждалась, получила отличное образование и так далее, а с несколькими детьми это будет гораздо труднее — не нужно мне говорить, что мне просто придется урезать свои потребности. Но с какой стати я должна так поступать ради каких-то дополнительных детей, которых еще даже не существует? И еще не надо мне говорить, что “вы не должны давать детям все, что им нужно, вы их избалуете”. “Должно быть, у вас была трудная беременность или были тяжелые роды, поэтому вы больше не хотите детей?“ Нет. По сравнению с моими подругами у меня все прошло очень легко. “Но со следующим все будет еще легче”. Нет. Нет, потому что у меня просто нет планов рожать еще одного ребенка”, - продолжила пользователь сети.
““Но ведь ей будет одиноко!“ Одиноко с кучей друзей ее возраста, с огромным количеством родственников с обеих сторон? Нет, не будет. Одиноко ей будет, если она будет чувствовать, что родители решили вкладываться в ее братьев и сестер, но не в нее. “Ой, ну вы же не такие…“ Ну конечно. Я очень занята, я работаю полный день, а все свободное время провожу с дочкой. С какой стати мне хотеть брать на себя еще больше забот? “Ну дети же — это радость, и у вас должно находиться на них время”. И, наконец, мое любимое — “А что, если она умрет? Что тогда? Вы же не оставите после себя потомства”. Я не королевской крови, я не нуждаюсь в наследнике и еще одном про запас. И уверяю вас — если, не дай бог, с моим ребенком что-то случится, я не задержусь на этом свете. “Да, но если у вас останется еще один ребенок, вам будет для чего жить…” В общем, советую — если вы спросили кого-то, хочет ли он еще детей, и услышали в ответ “нет”, примите это “нет“ и занимайтесь своей жизнью. Потому что никто не станет рожать еще детей, если он их просто не хочет. И, скажем прямо, это его решение — рожать или не рожать — ну никак вас не касается”, — заключила мама.
Большинство других пользователей сети горячо поддержало автора поста. Женщины рассказали, что тоже слышат нечто подобное от совершенно посторонних людей. Причем непрошеных комментаторов обычно не удовлетворяет любое количество имеющихся детей.
Одна многодетная мама составила исчерпывающий список подобных комментариев: “Я действительно не понимаю этой фиксации на жизни других людей. У меня шестеро детей. И я получаю целый спектр комментариев — от “О боже, их так много! Вы разрушаете планету!“ до “Вы такая хорошая мама, у вас такие счастливые дети, поэтому вам нужно родить еще”. А когда у меня не было детей, то мне постоянно говорили: “Когда же вы заведете детей? Нельзя так фокусироваться на карьере и развлечениях!“ Когда родилась первая дочь, мне говорили: “Ей нужен брат или сестра, не можете же вы иметь одного ребенка!“ Когда их стало двое: “Они такие милые, а вы еще так молоды, когда за третьим?“ Когда их стало трое: “Это нечетное число, и младший будет чувствовать себя одиноко”. Когда их стало четверо: “Ой, их так много, а что насчет углеродного загрязнения?“ Когда их стало пятеро: “Вы не справляетесь с таким количеством детей, вы ужасная мать!“ Даже не знаю, сколько нужно родить детей, чтобы все это нытье прекратилось, но пусть исследование продолжит кто-нибудь другой, потому что я перевязала трубы и закончила с деторождением. И это был мой собственный выбор”.
А как вы считаете? Сколько детей должно быть в семье?
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