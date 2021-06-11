Правда ли, что магазинное молоко делают из порошка и разбавляют водой? Ученый из Эстонии развеивает мифы

Цельное молоко, то есть, поступающее на производство коровье молоко, содержит приблизительно 3–5 процентов жира. Конкретная жирность зависит от времени года, породы коров, их физиологических особенностей, а также от того, что корова ест. “Меня как специалиста по пищевым продуктам часто скептически спрашивают, снижается ли жирность молока за счет того, что на заводе его смешивают с водой. Интересный ход мысли, но мой ответ всегда один: нет, не смешивают! Если не верите, можете поэкспериментировать дома. При добавлении воды в молоко, то есть, разбавлении водой, молоко станет синеватым по цвету, и по вкусу тоже все будет понятно”, — Кулдъярв предлагает читателям самостоятельно провести научные опыты.

Далее он рассказывает, что молочный жир отделяется от молока для дальнейшей обработки необходимым способом и изготовления различных молочных продуктов. “Если отделить от молока молочный жир, то есть, сливки, мы получим снятое, то есть, обезжиренное молоко. Далее выполняется нормализация, то есть, к молоку снова добавляется необходимая доля жира, чтобы получился продукт той жирности, которая указана на упаковке, будь то 1,8% питьевое молоко или, поданным недавнего опроса, любимое семьями в Эстонии 2,5% молоко. Что касается цельного молока, при его производстве этап сепарации жира пропускают, то есть, его жирность в готовом продукте такая же, как при поступлении молока на завод”, — объясняет Кулдъярв.

По его словам, еще один удивительный факт из мифов о молоке — это сколько людей не знают, что такое снятое молоко (также “обрат”). “Почему-то считается, что снятое молоко — это нечто нездоровое, полученное в результате неправильной обработки. На самом деле это всего лишь обезжиренное молоко, от которого отделены сливки, и оно широко используется в пищевой промышленности, например, в кондитерских и хлебобулочных изделиях, различных намазках, соусах и так далее”, — перечисляет Кулдъярв.