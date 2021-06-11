ПРЯМОЙ ЭФИР | Финальный день Estonian Fashion Festival 2021: показ мод Antonius Fashion Show представляет модные короткометражные фильмы

По ежегодной традиции, трехдневное международное модное мероприятие завершится в этом году презентацией модного показа Антониуса. Вместо обычных многочисленных коллекций Антониус показывает всего несколько коротких фильмов, созданных по работам пяти модельеров, выбранных экспертами.

По словам Пирет Вапаевой, продюсера показа мод Антониуса, которая реализовала амбициозный видеопроект с ограниченным бюджетом и масштабом, короткометражные фильмы передают идею и детали коллекции гораздо более значимым образом. Одним из основных компонентов концепции фильмов была локация, поэтому для создания фильмов о показах моды Антониуса использовались несколько съемочных площадок в Тарту и его окрестностях. Съемки проходили в доме ÖÖD с зеркальными стеклами, в самом престижном жилом доме Scandium Kinnisvara в Тарту, а также в заселенных домах Тарту.

“Для нашей команды процесс поиска мест был творческой задачей, поскольку каждое место должно было соответствовать видению дизайнера одежды. Например, для презентации коллекции вязаных изделий дизайнера Ирья Лембра нам понадобилось уютное место, где можно было бы разместить плиту и прочую домашнюю утварь, создающую ощущение домашнего тепла. Коллекция с модульной концепцией латвийского дизайнера Гунта Эделе потребовала простора в доме, много места и воздуха. Мы нашли решение обратившись к нашему постоянному партнеру, Эстонскому национальному музею, где житель Тарту действительно чувствует себя как дома”, — сказала Вапаева о выборе.