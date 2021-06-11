ПРЯМОЙ ЭФИР | Финальный день Estonian Fashion Festival 2021: показ мод Antonius Fashion Show представляет модные короткометражные фильмы
(фр. готовый к носке) и повседневной одежды, показывает себя совершенно по-новому.
По ежегодной традиции, трехдневное международное модное мероприятие завершится в этом году презентацией модного показа Антониуса. Вместо обычных многочисленных коллекций Антониус показывает всего несколько коротких фильмов, созданных по работам пяти модельеров, выбранных экспертами.
По словам Пирет Вапаевой, продюсера показа мод Антониуса, которая реализовала амбициозный видеопроект с ограниченным бюджетом и масштабом, короткометражные фильмы передают идею и детали коллекции гораздо более значимым образом. Одним из основных компонентов концепции фильмов была локация, поэтому для создания фильмов о показах моды Антониуса использовались несколько съемочных площадок в Тарту и его окрестностях. Съемки проходили в доме ÖÖD с зеркальными стеклами, в самом престижном жилом доме Scandium Kinnisvara в Тарту, а также в заселенных домах Тарту.
“Для нашей команды процесс поиска мест был творческой задачей, поскольку каждое место должно было соответствовать видению дизайнера одежды. Например, для презентации коллекции вязаных изделий дизайнера Ирья Лембра нам понадобилось уютное место, где можно было бы разместить плиту и прочую домашнюю утварь, создающую ощущение домашнего тепла. Коллекция с модульной концепцией латвийского дизайнера Гунта Эделе потребовала простора в доме, много места и воздуха. Мы нашли решение обратившись к нашему постоянному партнеру, Эстонскому национальному музею, где житель Тарту действительно чувствует себя как дома”, — сказала Вапаева о выборе.
Партнер Estonian Fashion Festival Eleven Australia по прическам также принимал участие в решении задач, связанных с показами, создавая прически для всех трех модных показов фестиваля в течение всего мая. “Первое сотрудничество Eleven Australia с Estonian Fashion Festival было совсем не скучным — количество съемочных дней было значительным, креативность дизайнеров была поразительной, и работа в этом настроении со своей командой была определенно незабываемым опытом”, — сказала Анна Мурулаук, менеджер по маркетингу Eleven Australia.
В фильмах показа мод Антониуса 2021 можно увидеть коллекции:
- Ханнеса Рюйтеля (Hannes Rüütel),
- Гунты Эделе (Gunta Edele),
- Лийс Тийсвельт (iLLIMOR) (Liis Tiisvelt),
- Юрате Вашкене (Jūratė Vaškienė)
- Ирьи Лембра (Irja Lembra)
Премьера короткометражных фильмов состоится сегодня вечером в 19:00 на странице Estonian Fashion Festival на Facebook, трансляцию также можно смотреть на сайте jana.delfi.ee.
Вы также можете проголосовать за дизайнера, который понравился вам больше всего, на сайте журнала Anne & Stiil — по ссылке.
Эстонский фестиваль моды Estonian Fashion Festival проводится с 2018 года в сотрудничестве с Тартуским центром творческой экономики, Академией культуры Вильянди Тартуского университета и Художественным Колледжем Паллас. Эстонским Фестивалем Моды руководит НКО Эстонский Фестиваль Моды с целью предложить молодым дизайнерам платформу для стартапов и экспорта.