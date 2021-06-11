Специалисты предупредили о “ковидных ногтях”
Хотя самыми распространенными признаками ковида являются повышенная температура, кашель, упадок сил и утрата чувства обоняния и вкуса, в некоторых случаях инфекция затрагивает кожу и, еще реже, ногти. Этот феномен уже получил название “ковидные ногти”.
Как пишут в своей статье в журнале The Conversation специалисты из Университета Восточной Англии, чаще всего речь идет о красном выпуклом “пояске” в форме полумесяца, который формируется прямо над белой областью в основании ногтевой пластины. Этот симптом обычно появляется менее чем через две недели после начала болезни, причем даже в случае, когда в остальном инфекция протекает бессимптомно. Поскольку такой красный “поясок” врачи ранее никогда не обнаруживали так близко к основанию ногтя, этот симптом теперь считается эксклюзивным признаком ковида.
Механизм, лежащий в основе появления красного “полумесяца” на ногтевой пластине, пока не ясен. Возможно, что это связано с вирусным поражением кровеносных сосудов или с образованием тромбов в капиллярах из-за иммунной реакции на вирус. Судя по всему, красные “пояски” на ногтях не представляют никакой угрозы для здоровья. В клинических случаях, которые были описаны в медицинских журналах, этот симптом инфекции оставался на ногтях от одной до четырех недель, после чего исчезал сам по себе.
У некоторых пациентов зафиксирован другой симптом — появление поперечных тонких канавок в основании ногтевой пластины на ногтях пальцев рук и ног. Такие линии называются “борозды Бо-Рейля”. В случае ковида борозды Бо-Рейля появляются далеко не сразу, а спустя четыре недели и даже более после начала болезни.
По мере роста ногтя борозды исчезают сами по себе.
Помимо красных “поясков” и борозд Бо-Рейля, зарегистрировано и еще несколько необычных “ногтевых” симптомов, по-видимому, связанных с ковидом, причины которых неизвестны. Так, у одной пациентки через три месяца после перенесенной инфекции полностью сошли ногти, после чего на их месте выросли новые.
У другого пациента спустя 112 дней (почти четыре месяца) после получения положительного теста на ковид кончики ногтей на руках стали оранжевыми. Спустя месяц ногти снова приняли прежнюю окраску. Еще один странный случай — появление белых полосок на ногтях (полос Месса) спустя 45 дней после начала инфекции.
Правда, как отмечают авторы статьи, пока нельзя с полной уверенностью сказать, что все эти три случая вызваны именно коронавирусной инфекцией.