Специалисты предупредили о “ковидных ногтях”

Хотя самыми распространенными признаками ковида являются повышенная температура, кашель, упадок сил и утрата чувства обоняния и вкуса, в некоторых случаях инфекция затрагивает кожу и, еще реже, ногти. Этот феномен уже получил название “ковидные ногти”.

Как пишут в своей статье в журнале The Conversation специалисты из Университета Восточной Англии, чаще всего речь идет о красном выпуклом “пояске” в форме полумесяца, который формируется прямо над белой областью в основании ногтевой пластины. Этот симптом обычно появляется менее чем через две недели после начала болезни, причем даже в случае, когда в остальном инфекция протекает бессимптомно. Поскольку такой красный “поясок” врачи ранее никогда не обнаруживали так близко к основанию ногтя, этот симптом теперь считается эксклюзивным признаком ковида.

Do your nails look odd? COVID nails are increasingly being recognised as the nails recover after infection and the growth recovers leaving a clear line. Can occur without skin rashes and appears harmless pic.twitter.com/Q1Lfdrc9Dc — Tim Spector (@timspector) May 3, 2021

Механизм, лежащий в основе появления красного “полумесяца” на ногтевой пластине, пока не ясен. Возможно, что это связано с вирусным поражением кровеносных сосудов или с образованием тромбов в капиллярах из-за иммунной реакции на вирус. Судя по всему, красные “пояски” на ногтях не представляют никакой угрозы для здоровья. В клинических случаях, которые были описаны в медицинских журналах, этот симптом инфекции оставался на ногтях от одной до четырех недель, после чего исчезал сам по себе.

У некоторых пациентов зафиксирован другой симптом — появление поперечных тонких канавок в основании ногтевой пластины на ногтях пальцев рук и ног. Такие линии называются “борозды Бо-Рейля”. В случае ковида борозды Бо-Рейля появляются далеко не сразу, а спустя четыре недели и даже более после начала болезни.

Борозды Бо-Рейля связаны с временным нарушением процесса роста ногтя из-за физического стресса, которому подвергся организм — инфекции, плохого питания, травмы или побочных эффектов лекарств. Хотя эти линии на ногтях явно вызваны перенесенным ковидом, их все же не считают исключительным симптомом этой инфекции.

По мере роста ногтя борозды исчезают сами по себе.