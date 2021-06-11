Филе оленя, тигровые креветки с жареным арбузом и татаки из тунца: что попробовать на Таллиннской неделе ресторанов?(4)
Что предлагают таллиннские заведения на летней неделе ресторанов?
• Mини филе копченого баклажана (очищенные помидоры черри I крем из козьего сыра I xруст топинамбура) — ANNO, HOME RESTO & WINE CORNER
• Салат из хрустящей утки c помело, кедровыми орешками и луком-шалотом — Chedi
• Татаки из филе желтопёрого тунца, авокадо, васаби майонез, понзу соус, икра сига — HÜGGE RESTO
• Стейк мясника на гриле (хангер-стейк) / белая спаржа / айоли из жареного лука / соус Амароне — MANTEL JA KORSTEN
• Пельмени ручной работы с говядиной Black Angus и говяжьим бульоном со сметаной — MEAT RESTO & BUTCHERY
• LAAB PLA TUNA. Сырой тунец, замаринованный в цимбопогоне, соке лайма и листьях лайма — NOK NOK
• Кальмары гриль, фаршированные одесским пляжным пловом с мидиями — ODESSA RESTORAN
• Рыбное печенье (копчёный сыр, икра) — PARROT MINIBAR
• Десерт из лемонграсса (ревень, печенье, эстрагон, карамелизированный белый шоколад) — PEGASUS
• RAVIOLI DI SALMONE AFFUMICATO. Шпинатные равиоли ручной работы с начинкой из копченого лосося в винно-сливочном соусе — RESTORAN FLAVORE
• Пирожки САМОСА из цветной эстонской свеклы с пеной из козьего сыра и грецкими орехами (cвекла, козий сыр, грецкий орех) — RIVIERA PALAIS BRASSERIE
• Пикантный летний суп во вьетнамском стиле с меч-рыбой, дыней, финиками и травами (рыбный бульон, меч-рыба, устричный лист, дыня, финики, кориандр, мята) - SALT
• Апельсиновый твиль (ванильно-имбирный крем с козьим сыром, клубнично-дыневый салат, маракуйя) - SMAK
В рамках Таллиннской недели ресторанов, инициатором которой является Союз ресторанов Эстонии, зарезервировано более 20 000 мест. Некоторые заведения предлагают только ужины. Посмотреть меню всех ресторанов-участников и забронировать столик можно на сайте www.tallinnrestaurantweek.ee. Мест уже не так много, но найти свободный столик еще возможно.