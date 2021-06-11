События
11.06.2021, 09:53

Филе оленя, тигровые креветки с жареным арбузом и татаки из тунца: что попробовать на Таллиннской неделе ресторанов?

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с 11 по 17 июня
Фото автора Victor Freitas: Pexels
Сегодня, 11 июня, в Таллинне стартовала неделя ресторанов – Tallinn Restaurants Week, которая продлится до 17 июня. 37 ресторанов-участников предлагают на выбор меню в двух ценовых категориях: обед за 10 евро, ужин за 20 евро / обед за 15 евро, ужин за 30 евро. JANA изучила предлагаемые меню в поисках необычных и интересных блюд.

Что предлагают таллиннские заведения на летней неделе ресторанов?

• Mини филе копченого баклажана (очищенные помидоры черри I крем из козьего сыра I xруст топинамбура) — ANNO, HOME RESTO & WINE CORNER

• Салат из хрустящей утки c помело, кедровыми орешками и луком-шалотом — Chedi

• Татаки из филе желтопёрого тунца, авокадо, васаби майонез, понзу соус, икра сига — HÜGGE RESTO

• Стейк мясника на гриле (хангер-стейк) / белая спаржа / айоли из жареного лука / соус Амароне — MANTEL JA KORSTEN

• Пельмени ручной работы с говядиной Black Angus и говяжьим бульоном со сметаной — MEAT RESTO & BUTCHERY

• LAAB PLA TUNA. Сырой тунец, замаринованный в цимбопогоне, соке лайма и листьях лайма — NOK NOK

• Кальмары гриль, фаршированные одесским пляжным пловом с мидиями — ODESSA RESTORAN

• Рыбное печенье (копчёный сыр, икра) — PARROT MINIBAR

• Десерт из лемонграсса (ревень, печенье, эстрагон, карамелизированный белый шоколад) — PEGASUS

• RAVIOLI DI SALMONE AFFUMICATO. Шпинатные равиоли ручной работы с начинкой из копченого лосося в винно-сливочном соусе — RESTORAN FLAVORE

• Пирожки САМОСА из цветной эстонской свеклы с пеной из козьего сыра и грецкими орехами (cвекла, козий сыр, грецкий орех) — RIVIERA PALAIS BRASSERIE

• Пикантный летний суп во вьетнамском стиле с меч-рыбой, дыней, финиками и травами (рыбный бульон, меч-рыба, устричный лист, дыня, финики, кориандр, мята) - SALT

• Апельсиновый твиль (ванильно-имбирный крем с козьим сыром, клубнично-дыневый салат, маракуйя) - SMAK

В рамках Таллиннской недели ресторанов, инициатором которой является Союз ресторанов Эстонии, зарезервировано более 20 000 мест. Некоторые заведения предлагают только ужины. Посмотреть меню всех ресторанов-участников и забронировать столик можно на сайте www.tallinnrestaurantweek.ee. Мест уже не так много, но найти свободный столик еще возможно.

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