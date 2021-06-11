Филе оленя, тигровые креветки с жареным арбузом и татаки из тунца: что попробовать на Таллиннской неделе ресторанов?

В рамках Таллиннской недели ресторанов, инициатором которой является Союз ресторанов Эстонии, зарезервировано более 20 000 мест. Некоторые заведения предлагают только ужины. Посмотреть меню всех ресторанов-участников и забронировать столик можно на сайте www.tallinnrestaurantweek.ee. Мест уже не так много, но найти свободный столик еще возможно.