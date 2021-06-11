Хотите забеременеть — не пейте спиртного, советуют ученые

А во второй половине цикла, перед месячными, даже три бокала за неделю могут снизить вероятность зачать почти наполовину, считают ученые.

Тот факт, что алкоголь нежелателен во время беременности, широко известен, однако его употребление во время попыток зачать изучено меньше.

Врачи во многих странах в принципе не советуют спиртное как женщинам, так и мужчинам, активно пытающимся завести детей. Однако вопреки этим рекомендациям бытует убеждение, что несколько бокалов на определенной стадии менструального цикла не скажутся на попытке зачатия для женщины.

Так, минздрав США несколько лет назад публиковал данные о том, что трое из четырех американок, желающих как можно скорее забеременеть, не отказываются от алкоголя.

В своем новом исследовании ученые из Луисвиллского университета в штате Кентуки решили посмотреть, как на шансы зачатия у женщин влияет употребление алкоголя в разных количествах на разных стадиях одного менструального цикла.

Для исследования, которое опубликовал авторитетный журнал Human Reproduction, они воспользовались данными о женщинах-офисных работниках, собранными нью-йоркским медицинским центром Маунт-Синай за 1990-1994 годы.

Женщины в возрасте от 19 лет до 41 года фиксировали количество выпитого ими алкоголя на протяжении максимум 19 менструальных циклов и регулярно проверялись на беременность.

Принимая во внимание другие факторы, потенциально влияющие на фертильность, для нынешней работы ученых из Кентуки были использованы данные 413 участниц наблюдений Маунт-Синай.

“Мы обнаружили, что употребление большого количества алкоголя на любой стадии менструального цикла в значительной мере ассоциировалось со снижением вероятности зачатия по сравнению с шансами тех, кто не употреблял алкоголь вообще”, — объяснила доцент Кира Тэйлор, возглавлявшая новое исследование.

А на той стадии цикла, которая предшествует месячным, даже умеренное употребление спиртного указало на резкое снижение вероятности забеременеть, подчеркнула специалист.