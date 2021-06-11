11.06.2021, 10:25
Цветные оправы и яркие линзы. Какие солнечные очки носить этим летом?
Photo by Dalila Dalprat from Pexels
В этом сезоне дизайнеры вспомнили о 2000-х. Самые модные очки этого лета – в цветной оправе из ацетата, да еще и желательно с такими же яркими линзами в тон, пишет Harpers Bazaar.
Особенный почет – моделям самых модных цветов сезона: зеленых, розовых, оранжевых и желтых оттенков. Формы, которые в этом году в тренде, достаточно разнообразны. Например, в таком немного легкомысленном исполнении отлично смотрятся как универсальные очки прямоугольной формы, так и более изысканные cat eye.
Blumarine:
Loewe:
Drome:
Versace:
Chloe:
Fendi:
Givenchy: