Мода и стиль
11.06.2021, 10:25

Цветные оправы и яркие линзы. Какие солнечные очки носить этим летом?

 
Photo by Dalila Dalprat from Pexels
В этом сезоне дизайнеры вспомнили о 2000-х. Самые модные очки этого лета – в цветной оправе из ацетата, да еще и желательно с такими же яркими линзами в тон, пишет Harpers Bazaar.

Особенный почет – моделям самых модных цветов сезона: зеленых, розовых, оранжевых и желтых оттенков. Формы, которые в этом году в тренде, достаточно разнообразны. Например, в таком немного легкомысленном исполнении отлично смотрятся как универсальные очки прямоугольной формы, так и более изысканные cat eye.

Blumarine:

Loewe:

Drome:

Versace:


Chloe:

Fendi:

Givenchy:

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