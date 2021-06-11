Цветные оправы и яркие линзы. Какие солнечные очки носить этим летом?

Особенный почет – моделям самых модных цветов сезона: зеленых, розовых, оранжевых и желтых оттенков. Формы, которые в этом году в тренде, достаточно разнообразны. Например, в таком немного легкомысленном исполнении отлично смотрятся как универсальные очки прямоугольной формы, так и более изысканные cat eye.