Елизавета II лично одобрила имя новорожденной дочери принца Гарри. Внук королевы спросил разрешения у бабушки

Ранее появились слухи, что для королевской семьи рождение дочери герцога и герцогини Сассекских стало неожиданностью, как и их решение назвать ее Лилибет в честь домашнего прозвища Елизаветы II. Чтобы прояснить ситуацию, представитель принца Гарри и Меган Маркл сделал следующее заявление:

Герцог говорил с семьей до официального объявления о рождении дочери. Первой, кому он позвонил, была его бабушка.

Кроме того, представитель герцога и герцогини Сассекских добавил, что принц Гарри спросил разрешения королевы назвать дочь Лилибет, и не дал бы ей этого имени, если бы Елизавета II была против.

В заявлении также говорится, что помимо королевы, принц Гарри пообщался и с другими “близкими членами семьи”, хотя и не уточняется, кто именно имелся в виду.

39-летняя Меган Маркл и 36-летний принц Гарри стали родителями во второй раз 4 июня. У пары родилась дочь, которую назвали Лилибет “Лили” Диана Маунтбеттен-Виндзор. Роды прошли в Санта-Барбаре (Калифорния, США), где в настоящее время внук британской королевы Елизаветы II живет с семьей.

О новой беременности Маркл представитель герцога и герцогини Сассекских сообщил 14 февраля. В марте супруги раскрыли пол второго ребенка, сообщив, что у них родится девочка.